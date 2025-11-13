Más Información

La presidenta aseguró que ahí se va con el expresidente como los mandatarios más atacados en la historia de México.

En su conferencia mañanera de este jueves 13 de noviembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo hizo referencia a las expresiones de López Obrador, quien decía que después de Francisco I. Madero, él era el presidente más atacado por sus adversarios.

“Decía el presidente López Obrador que nunca había recibido ningún presidente la ofensiva que se hizo contra él. Pues yo creo que por ahí nos vamos si no es que ya le ganamos, la verdad es que este mes que pasó”, declaró la Presidenta ante casos como el asesinato del alcalde y las lluvias en cinco estados.

Acusó una “andanada” en redes sociales en contra de su gobierno, “todo también con bots” y “dinero, dinero, dinero”.

“No estoy sola, hay un pueblo que nos respalda. Y mientras no traicionemos al pueblo, va a haber un pueblo que nos va a seguir respaldando”, dijo al asegurar que tiene “un compromiso de vida y de convicción”.

