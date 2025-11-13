Más Información

Tren Maya arrastra carga de litigios

Maestros de la CNTE marchan en la CDMX; sigue aquí el minuto a minuto de la movilización

En 2 semanas inicia reconstrucción en estados afectados por lluvias; en casi un mes se limpió todo, señala Sheinbaum

VIDEO Rubén Rocha Moya revela que su candidatura al gobierno de Sinaloa fue impuesta por AMLO cuando encuesta no lo favoreció

Líder del Movimiento del Sombrero destapa a Grecia Quiroz para gobernadora de Michoacán en Con los de Casa

Por segunda ocasión, SCJN va a sede alterna por movilizaciones en el Zócalo; revisará cinco amparos de Grupo Salinas

Luego del asesinato del presidente municipal de Uruapan, Michoacán, , la presidenta informó que la alcaldesa en funciones y viuda del edil, , cuenta actualmente con 21 elementos de seguridad asignados por la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

Sheinbaum precisó que el dispositivo de protección se divide en dos círculos de seguridad, todos integrados por personal militar.

“Siete de ellos están en el primer círculo y 14 en el segundo círculo de seguridad”, detalló en la conferencia matutina de este jueves.

El detalle de la protección de la alcaldesa se da luego de la presentación del "", una estrategia del gobierno federal enfocada en reforzar la seguridad, la reconstrucción del tejido social y la atención a las causas de la violencia en ese estado.

El asesinato de Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre, conmocionó al municipio de Uruapan y al ámbito político nacional. El alcalde fue atacado por un menor de edad en un evento público por el Día de Muertos, hecho que, según la Presidenta, refleja la necesidad de profundizar en políticas preventivas y en la atención a los jóvenes para evitar su incorporación a .

Sheinbaum en diversas declaraciones ha señalado que su gobierno no permitirá la impunidad en este caso y que se mantiene la coordinación con el gobierno de Michoacán y con la Fiscalía General del Estado para esclarecer el crimen.

Mientras tanto, Defensa desplegará a más de 12 mil elementos de seguridad en la entidad para "encapsular" a los grupos criminales, esto de acuerdo a declaraciones del secretario Ricardo Trevilla Trejo.

