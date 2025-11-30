La jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció que en febrero será inaugurada una Clínica Condesa en la alcaldía Gustavo A. Madero.

En el marco del Día Mundial del Sida, que se conmemora este 1 de diciembre, la mandataria capitalina detalló que, con una inversión de 60 millones de pesos, esta Clínica, que será la tercera que haya en la Ciudad, será la más grande, la más hermosa y la que va a tener la mayor y mejor atención.

“Vamos a prepararnos para tener esta clínica especializada. Tiene solo de construcción cuatro mil 900 metros cuadrados… encargarle mucho al secretario de Obras para que se pueda cumplir con este objetivo”, precisó.

Lee también Arrancan en Ecatepec programas para promover la activación física entre los jóvenes y apoyar a los universitarios

Asimismo, apuntó que su gobierno realiza varias acciones para la prevención, diagnóstico y tratamiento de este virus, pues la meta es que en el 2030 la Ciudad de México haya logrado controlar el VIH. “Como un gran problema de salud que podamos controlar; es decir, que no tengamos mayor crecimiento como hasta hoy ha sido. ¿Creen que podamos lograrlo? Por supuesto que sí”.

Recordó que de los 360 mil casos de Sida que hay en México, el 21% se concentra en la Ciudad de México, por lo que están fortaleciendo sus capacidades para cumplir lo que dice la Organización Mundial de la Salud, que es el 95, 95, 95.

“El primer 95% se refiere a que el 95% de las personas con el diagnóstico lo sepa, esa va a ser nuestra tarea. El segundo 95% es que tengan el tratamiento, que los que sepan que se tiene, tengan el tratamiento. Y el último 95%, que el tratamiento sea tan avanzado, que así lo es, pero que en las personas se refleje y sea indetectable”, recalcó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov