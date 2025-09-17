La Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México (Sobse) lanzó una licitación pública nacional para llevar a cabo la primera etapa de la construcción de la clínica especializada “Condesa” que estará en la alcaldía Gustavo A. Madero, proyecto que anunció la jefa de Gobierno, Clara Brugada, a finales del año pasado.

De acuerdo con la licitación con número 909005989-DGCOP-L-106-2025 publicada en la Gaceta Oficial, dicha clínica estará ubicada en Francisco Morazán Mz 11a – Av. 499, colonia Deportivo Los Galeana, C.P. 07910, en la GAM.

Las clínicas especializadas Condesa de la CDMX ofrecen tratamiento a personas con diagnóstico de VIH, además ofrecen programas de prevención y atención a poblaciones en alto riesgo de infecciones de transmisión sexual (ITS).

De acuerdo con la licitación la fecha de inicio de los trabajos será el próximo 9 de octubre de 2025, y el plazo de ejecución será de 74 días.

La fecha para adquirir las bases será el viernes 19 de septiembre a las 14:00 de la tarde; mientras que el 22 de septiembre, a las 10:00 horas se hará visita al lugar de los trabajos.

