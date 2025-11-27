La jefa de Gobierno, Clara Brugada, afirmó que en la Ciudad de México se tienen las condiciones para recibir a turistas, durante la Copa del Mundo de 2026, y añadió que está por enviar al Congreso local, la iniciativa de la Ley de Rentas Justas, Asequibles y Razonables.

En la conferencia matutina de la Presidenta, Claudia Sheinbaum, la mandataria capitalina aseveró que se tiene normado el servicio de hospedaje a través de plataformas digitales tipo Airbnb.

“Tenemos las condiciones para recibir a los visitantes. Y justamente se tiene normado esta, digamos, nueva manera de hospedaje.

Y estamos también a punto de entregar al Congreso de la Ciudad la iniciativa de la Ley de Rentas Justas, Asequibles y Razonables. Y allí también estaremos aterrizando bien, cómo vamos a regular estos hospedajes temporales para la Ciudad de México. Estamos preparados para recibir a los visitantes”, indicó.

En julio pasado, Brugada Molina presentó el Bando 1 “Por una Ciudad Habitable y Asequible con Identidad y Arraigo local” que incluye 14 acciones para evitar el fenómeno de gentrificación y expulsión de habitantes y negocios locales por otros de mayor poder adquisitivo en la CDMX.

Como parte de estas acciones anunció la iniciativa de ley que enviará al Congreso.

