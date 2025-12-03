Un fuerte incendio registrado la noche del martes 2 de diciembre en un inmueble abandonado, ubicado a escasos metros de la garita Dennis DeConcini, movilizó a cuerpos de emergencia de ambos lados de la frontera y activó el Plan Binacional para contener el siniestro.

El secretario del Ayuntamiento de Nogales, Hipólito Sedano, confirmó que el fuego, originado en un local abandonado sobre la calle Elías, fue controlado sin que se reporten personas lesionadas.

Elementos de Protección Civil y del Cuerpo de Bomberos permanecen en la zona para evaluar posibles riesgos y evitar una reactivación del incendio.

Incendio contenido por autoridades estatales y de Arizona.

De acuerdo con el comandante del Cuerpo de Bomberos, Gilberto Saavedra, la emergencia requirió la participación de 52 bomberos y 14 unidades, debido a la intensidad del fuego y la cercanía con la garita internacional.

Ante la magnitud del siniestro, se activó el Plan Binacional, lo que permitió la intervención conjunta de los bomberos de Nogales, Sonora, y Nogales, Arizona, quienes trabajaron de manera coordinada para contener las llamas.

El incendio, que consumió por completo una construcción en estado de abandono, se mantuvo bajo control gracias a la rápida movilización de las corporaciones de ambos países.

El alcalde Juan Francisco Gim reconoció públicamente la labor del Heroico Cuerpo de Bomberos “Gustavo L. Manríquez”, así como de Protección Civil y personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), quienes aseguraron la zona durante la emergencia.

“Mi reconocimiento y respeto por la rápida e intensa movilización”, expresó el alcalde, quien también agradeció al Cuerpo de Bomberos de Nogales, Arizona, por su inmediata respuesta al protocolo binacional. “Actuaron de manera inmediata y coordinada para controlar las llamas y proteger a la comunidad, registrando cero afectaciones humanas”, señaló.

Las autoridades municipales informaron que continuarán brindando actualizaciones por los canales oficiales conforme avancen las labores de revisión del área afectada.

