Hermosillo, Sonora.- La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora reveló nuevos avances en la investigación del incendio registrado el pasado 1 de noviembre en la tienda Waldo’s del Centro de Hermosillo, donde 24 personas fallecieron y 14 más resultaron lesionadas.

A través de un mensaje difundido este lunes el Fiscal General Gustavo Salas anunció que se ha identificado el uso de documentación apócrifa vinculada al establecimiento, incluyendo un documento utilizado en trámites oficiales cuyo contenido “no coincide con la realidad”.

La autoridad detalló que ya fueron concluidos diversos dictámenes periciales que establecen la causa raíz del siniestro.

Entre ellos, destaca un análisis cromatográfico realizado al fluido refrigerante del transformador del inmueble, practicado en un laboratorio especializado del Estado de México y entregado a la Fiscalía el pasado 26 de noviembre.

Aún está pendiente un dictamen técnico del Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgos y Protección Civil, cuya integración permitirá contrastar todos los estudios para esclarecer el origen y las circunstancias que provocaron el incendio.

Según la Fiscalía del Estado, la metodología contempla un análisis científico y multidisciplinario antes de emitir conclusiones oficiales.

Gustavo Salas Fiscal General de Justicia del Estado de Sonora (01/12/2025). Foto: Especial

En materia de entrevistas, la institución ha tomado declaración a más de una decena de personas relacionadas con la operación de la tienda, así como a servidores y exservidores públicos de los tres niveles de gobierno cuyo periodo de gestión coincide con la operación del establecimiento siniestrado.

Cuatro exfuncionarios que no habían sido localizados ya fueron requeridos, y otros serán llamados en los próximos días.

La carpeta de investigación incluye 23 documentos de carácter legal y regulatorio, como el acta constitutiva de la empresa, dictámenes de sistemas contra incendios, planos del inmueble y otros archivos considerados esenciales.

La Fiscalía de Sonora enfatizó que el proceso se desarrolla bajo los principios de exhaustividad, legalidad e integralidad.

Aseguró que cada acción se realiza con apego al debido proceso y que incluso personal ha sido desplegado en entidades como Chihuahua, Ciudad de México, Nuevo León, Estado de México y Baja California para completar diligencias.

Gustavo Salas reiteró que desde el día de la tragedia no se ha suspendido ni un solo día la labor ministerial y que existe un compromiso firme por alcanzar resultados contundentes y científicamente sustentados. La magnitud del caso y el reclamo social obligan a una investigación cuidadosa y profunda que garantice justicia para las víctimas y claridad para la sociedad sonorense, dijo el funcionario.

aov