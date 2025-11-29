Más Información

San Cristóbal de las Casas, Chis; 29 de noviembre.- Una persona sin vida y dos lesionadas dejó el de un vehículo Nissan, tipo estaquitas y un vehículo de la marca Madza, en la , aparentemente, por el exceso de velocidad y la falta de precaución.

Organismos de socorro informaron que el percance ocurrió en el de la vía de cuota, hacia las 19:45 horas de este sábado.

Como resultado del impacto, uno de los vehículos se incendió y resultó con pérdidas totales.

Choque en autopista San Cristóbal-Chiapa deja un muerto y dos heridos; un vehículo se incendia. Foto: Especial.
Choque en autopista San Cristóbal-Chiapa deja un muerto y dos heridos; un vehículo se incendia. Foto: Especial.

Elementos de la Cruz Roja, Protección Civil y Bomberos llegaron al lugar, pata atender a los dos lesionados que fueron trasladados al Hospital Gilberto Gómez Maza.

Una mujer de 30 años resultó con quemadura de segundo grado en “gran parte del cuerpo y posible fracturas en ambas extremidades inferiores”, mientras que un hombre, de la misma edad, con probable fractura “en miembro inferior derecho”, informó Protección Civil.

El tráfico vehicular en el área se tornó lento durante varios minutos.

