Progreso, Yucatán.-El viaducto elevado de Progreso inició sus operaciones, pero siguen sin definirse las cuotas de peaje que se pagarán para la circulación de los tráileres de carga en esa nueva vialidad que conecta la carretera de Mérida con el puerto de Altura.

El presidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index), Ángel López Rodríguez, informó que ese sector estimó un impacto adicional en sus costos de operación de entre el 16 y 18 por ciento.

Afirmó que al año, el sector exportador mueve alrededor de 3 mil contenedores de mercancías que tendrán que pagar tarifa de entrada y salida.

Por un mes, habrá un periodo de gracia para el transporte de carga que es el único autorizado para utilizar el viaducto.

Lo anterior mientras la empresa ICA, constructora y concesionaria del puente elevado, y la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA) de Progreso se ponen de acuerdo sobre el monto de la cuota que se cobrará por el uso de la vialidad.

De igual forma, López Rodríguez pidió que se le incorpore en las negociaciones para definir el tabulador de tarifas por circular en el viaducto.

Expresó, hay confianza de que el tema se resuelva pronto y no tenga que cerrarse la nueva vía ante un desencuentro entre las partes.

El viaducto de Progreso se planeaba construir en 15 meses, pero la pésima socialización del proyecto por parte de la administración estatal de Mauricio Vila, así como retrasos propios de la obra obligaron a concluir los trabajos año y medio después de lo prometido.

