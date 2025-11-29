Más Información

Ataque armado en bar "La Resaka" deja 6 muertos en Tula; reportan 8 lesionados de gravedad

Ataque armado en bar "La Resaka" deja 6 muertos en Tula; reportan 8 lesionados de gravedad

Extienden a todo el país la búsqueda de José Manuel Jiménez Miranda, jefe de escoltas de Carlos Manzo

Extienden a todo el país la búsqueda de José Manuel Jiménez Miranda, jefe de escoltas de Carlos Manzo

Ministros de la Corte participan en inauguración de la FIL de Guadalajara; reconocen espacios culturales para construir justicia

Ministros de la Corte participan en inauguración de la FIL de Guadalajara; reconocen espacios culturales para construir justicia

Inicia la FIL de Guadalajara con el llamado de Amin Maalouf: "O sobrevivimos juntos, o desaparecemos juntos"

Inicia la FIL de Guadalajara con el llamado de Amin Maalouf: "O sobrevivimos juntos, o desaparecemos juntos"

América vs Rayados EN VIVO - Cuartos de final vuelta - Apertura 2025 - Liga MX

América vs Rayados EN VIVO - Cuartos de final vuelta - Apertura 2025 - Liga MX

Frente frío 17 se acerca a México; se esperan heladas para los últimos días de noviembre

Frente frío 17 se acerca a México; se esperan heladas para los últimos días de noviembre

Progreso, Yucatán.-El viaducto elevado de inició sus operaciones, pero siguen sin definirse las cuotas de peaje que se pagarán para la circulación de los tráileres de carga en esa nueva vialidad que conecta la carretera de con el puerto de Altura.

El presidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index), , informó que ese sector estimó un impacto adicional en sus costos de operación de entre el 16 y 18 por ciento.

Afirmó que al año, el sector exportador mueve alrededor de 3 mil contenedores de mercancías que tendrán que pagar tarifa de entrada y salida.

Por un mes, habrá un periodo de gracia para el transporte de carga que es el único autorizado para utilizar el viaducto.

Lee también:

Lo anterior mientras la empresa ICA, constructora y concesionaria del puente elevado, y la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA) de Progreso se ponen de acuerdo sobre el monto de la cuota que se cobrará por el uso de la vialidad.

De igual forma, López Rodríguez pidió que se le incorpore en las negociaciones para definir el tabulador de tarifas por circular en el viaducto.

Expresó, hay confianza de que el tema se resuelva pronto y no tenga que cerrarse la nueva vía ante un desencuentro entre las partes.

El viaducto de Progreso se planeaba construir en 15 meses, pero la pésima socialización del proyecto por parte de la administración estatal de Mauricio Vila, así como retrasos propios de la obra obligaron a concluir los trabajos año y medio después de lo prometido.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]