Dos vehículos y tres motos escoltaron al coche bomba; las horas previas al estallido en Coahuayana

La Mañanera del Pueblo, 9 de diciembre, minuto a minuto

FGR de Gertz pagó mil mdp en seguros médicos VIP

César Duarte es trasladado al Altiplano; juez definirá vinculación a proceso por lavado de dinero

Banca del país, entre las más rentables de Latinoamérica

Inflación supera expectativas en noviembre, repunta 3.8% a tasa anual

Trump amaga con arancel del 5% a México si incumple con Tratado de Aguas

Imponen nuevos aranceles a importaciones de Asia

Embajada de EU pide información sobre paradero de Ryan Wedding, exatleta ligado al Cártel de Sinaloa; recompensa es de 15 mdd

Líneas móviles sin nombre o empresa quedarán inactivas en 2026; Comisión Reguladora fija plazo final para registrar datos

Tumban palmeras enfermas; llegan nuevos árboles

Arde fábrica en Ixtapaluca; incendio provoca movilización de servicios de emergencia

El balance del peor incendio en en décadas ascendió este martes a 160 muertos tras la identificación de un nuevo cuerpo y el saldo podría agravarse ya que seis personas siguen desaparecidas.

El incendio tuvo lugar a finales de noviembre en el conjunto habitacional Wang Fuk Court del distrito norte de Tai Po.

El anterior balance, de la semana pasada, era de 159 fallecidos, tras la inspección de todas las torres afectadas en el complejo residencial siniestrado.

La cifra subió a 160 fallecidos este martes, después de que pruebas forenses revelaran que un conjunto de restos ya contabilizados pertenecían en realidad a dos personas, informó el comisionado de policía Joe Chow.

Además, se indicó que seis personas permanecen desaparecidas.

Las identidades de 120 de los 160 fallecidos han sido confirmadas mediante pruebas de ADN o huellas dactilares.

Las autoridades aseguran que las llamas se propagaron rápidamente a través de las que cubrían los instalados para obras y que no cumplían las normas de resistencia al fuego.

El gobierno hongkonés anunció la creación de un "comité independiente" dirigido por un juez para investigar las causas y la policía ha detenido a 15 personas sospechosas de homicidio involuntario.

