“Ya yo espero que la segunda semana de febrero ya podamos presentar la ”, comentó la presidenta .

En su conferencia mañanera de este viernes 30 de enero desde , Baja California, Sheinbaum Pardo reiteró que se tiene integrado en la propuesta el tema de la inteligencia artificial en campañas.

Al ser cuestionada de qué forma sería integrado el tema de la inteligencia artificial, la Mandataria federal respondió: “Ya si quieren esperamos a que se presente”.

Recientemente, la titular del Ejecutivo federal refirió que es importante que la gente conozca si en las campañas se utiliza inteligencia artificial, por lo que se contempla en la propuesta de reforma electoral.

