“Ya yo espero que la segunda semana de febrero ya podamos presentar la reforma electoral”, comentó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En su conferencia mañanera de este viernes 30 de enero desde Tijuana, Baja California, Sheinbaum Pardo reiteró que se tiene integrado en la propuesta el tema de la inteligencia artificial en campañas.

Al ser cuestionada de qué forma sería integrado el tema de la inteligencia artificial, la Mandataria federal respondió: “Ya si quieren esperamos a que se presente”.

Lee también Dante Delgado presenta condiciones de MC para apoyar reforma electoral; pide voto universal y reducir edad para votar a 16 años

Recientemente, la titular del Ejecutivo federal refirió que es importante que la gente conozca si en las campañas se utiliza inteligencia artificial, por lo que se contempla en la propuesta de reforma electoral.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/apr