Sobre la declaración conjunta firmada ayer por Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que los dirigentes nacionales de dichos partidos toman sus propias decisiones para la elección de 2027 y a la presidencia le corresponde presentar la reforma electoral.

“Se había dicho que por motivo de la reforma electoral que vamos a presentar, pues había una división interna y supongo que (la firma está) relacionado con eso, pues salieron a decir: ‘A ver, no, pues esa no está en duda’ Se van juntos al 27 y bueno, la reforma electoral ya nos corresponde a nosotros presentarla y se discutirá en el congreso”, dijo en Palacio Nacional.

Durante la conferencia matutina del jueves 29 de enero, la Mandataria indicó que, en su opinión, los líderes de estos tres partidos: Luisa María Alcalde, presidenta nacional de Morena; Karen Castrejón, dirigente nacional del Partido Verde; y Alberto Anaya, líder vitalicio del Partido del Trabajo, toman sus propias decisiones de alianza.

Lee también Morena, PT y el Verde firman alianza rumbo a elecciones del 2027; sigue pendiente reforma electoral

Morena, PT y PVEM firman alianza rumbo a elecciones 2027

Ayer, los partidos de alianza firmaron una declaración conjunta en la que priorizan la unidad de su movimiento y el proyecto de nación de la presidenta Claudia Sheinbaum, rumbo a la elección intermedia de 2027. Sin embargo, miembros del Partido del Trabajo se negaron a hablar sobre la reforma electoral al afirmar que no existe una propuesta ya hecha ante el Congreso.

Además de mantener la alianza para 2027, elección en la que se elegirá de nuevo la Cámara de Diputados, Alberto Anaya afirmó que el partido del trabajo mantendrá la alianza con Morena incluso para 2030, asegurando que el PT es el aliado natural y eterno de la izquierda en México.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/apr