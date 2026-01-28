La senadora Claudia Anaya Mota denunció que Morena mandó a la congeladora la iniciativa para incluir en la Constitución el derecho a la eutanasia, conocida como “Ley Trasciende”, que promueve la joven Samara Martínez, quien padece una enfermedad terminal.

En entrevista, la legisladora del PRI acusó a la bancada que coordina el senador Adán Augusto López Hernández de archivar esa propuesta, así como lo ha hecho con todas las iniciativas que tienen que ver con la salud sexual y reproductiva de las mujeres, la regulación del uso lúdico del cannabis y ahora el derecho a una muerte digna. “Ahora que viene este otro tema que tiene que ver con las libertades y los derechos a la salud de las personas, el derecho a la dignidad, ahí están las iniciativas y se quedan paradas. Morena nada más es progresista de discurso”, afirmó.

Recordó que el Senado organizó foros con especialistas y con personas con alguna enfermedad degenerativa terminal, pero todo se quedó en eso. “Veo que está detenida, lo lamento, vamos a seguir insistiendo, no queremos dejar a la gente que tiene esta condición de vida y de salud sola, merecen tener un marco regulatorio, como ha sucedido en muchos países y como estoy convencida que se tiene que avanzar hacia eso”, apuntó.

Claudia Anaya aclaró que la eutanasia no es para una persona que esté deprimida ni para alguien que ya no quiere vivir, sino para personas que tienen un diagnóstico terminal, donde la ciencia médica ya no puede hacer nada por mejorar su salud.

“Estamos proponiendo reglamentar que sea un consejo de bioética médica quien revise cada diagnóstico que haya dado el médico que atiende a ese paciente. Es decir, no es una decisión ni unilateral ni una decisión entre un paciente y un médico, es una decisión que pasa por un diagnóstico, un médico y una supervisión, en donde el consejo es quien diría, ‘esta persona es candidata a tener una muerte digna porque no podemos ya como ciencia médica hacer nada para recuperar su salud o para mejorar su calidad de vida o para contener su dolor’. Bajo estos esquemas en donde la ley se rige por parámetros estamos planteando la propuesta”, explicó.

La senadora priista advirtió que una ley de este tipo no debe causar molestia ni inconformidad entre los grupos conservadores o las comunidades religiosas, ya que se trata de un tema de derechos humanos.

“Es un acto de humanidad y es un un tema que el Estado tiene la obligación de regular, porque recordemos que vivimos en un estado laico. Independientemente de la fe que cada quien profese el Estado le tiene que dar garantías a todos quienes son ciudadanos, independientemente de la religión que cada ciudadano profese. Yo soy católica, probablemente yo nunca abortaría, probablemente no me sometería a la eutanasia, pero eso no significa que todo México sea católico, que todo México quiera tomar la decisión que yo tomo.

“Tiene que haber alternativas para los ciudadanos que se encuentran en una situación específica y puntual, y que mejor que exista un marco regulatorio a que la gente tenga que estar saliendo del país para someterte a este procedimiento, si es que tiene dinero, y los que no tienen dinero son condenados a vivir sus últimos días en las peores condiciones o buscando alternativas y se toman algún medicamento que en que vez de ayudarles tampoco les termina la vida y quedan peor”, resaltó.

Anaya Mota señaló que seguirá insistiendo para convencer a los senadores de Morena para que se reactive el tema y se pueda dictaminar la iniciativa relacionada con la eutanasia.

“Vamos a seguir insistiendo con algunos senadores de Morena que hemos encontrado como aliados del tema, yo he invitado a compañeros de Morena a que no abandonen sus causas”, concluyó.

La senadora de Morena Margarita Valdez, integrante de la Comisión de Salud, negó que el proyecto de iniciativa esté congelado y explicó que lo que ocurre es que llegó al Senado a finales de 2025 y no se ha tenido el tiempo necesario para su trámite legislativo.

En entrevista con EL UNIVERSAL, confió en que pueda ser aprobada en el nuevo periodo ordinario de sesiones, ya que todos los grupos parlamentarios, a excepción del PAN, han expresado su intención de respaldarla.

“No está congelada, porque cuando se congela, se guarda, se archiva, pues es muy obvio. En este caso, lo habíamos comentado ya los senadores que firmamos, que estaba entrando a finales del periodo legislativo, ya estaba entrando tarde, entró a la Comisión de Salud, la Comisión de Salud se reunió para otros temas y ese no lo incluyó, porque ya era a finales. Yo confío, igual que ahora en febrero, ya en unos días, la Comisión de Salud la ponga en el orden de la primera reunión”, indicó. “La está impulsando mucho el senador (Luis Donaldo) Colosio y él no ha comentado que le hayan dicho que no. Yo creo que lo que hay que hacer es nada más que entre a las comisiones que debe entrar para que se haga la discusión y el análisis. Creo yo que todavía no podemos considerar la congelada”, puntualizó.

Margarita Valdez dijo que desde que se propuso esta iniciativa no ha escuchado senadores “que se opongan por algún motivo en especial, específico, sino que todos estamos a favor”.

En entrevista publicada en EL UNIVERSAL, la activista Samara Martínez aseguró que es la primera mujer y la primera persona en México como paciente en levantar la voz y en exigir y luchar a cabalidad por legalizar la eutanasia en nuestro país

“Siento que este es mi propósito de vida y espero que la vida me alcance para ver cristalizada y consumada la Ley Trasciende, porque va a ser un cambio en muchos aspectos de la sociedad y estoy segura de que este 2026 va a ser un año muy importante para esta ley”, afirmó.

