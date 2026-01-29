La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que la reforma electoral que presentará su gobierno estará sustentada en los ejes que consideran necesarios y que ha demandado la ciudadanía.

Aclaró que no está construida en las opiniones o desacuerdos de personas en lo individual.

Al referirse al contenido de la iniciativa, la Mandataria federal afirmó que el planteamiento se construyó a partir del trabajo de una comisión y de las propuestas recabadas en foros y encuestas, con el objetivo de mejorar el sistema electoral del país.

“Nosotros vamos a plantear la reforma con los ejes que nosotros consideramos necesarios y que pide la ciudadanía. No porque una persona u otra no esté de acuerdo [no] vamos a presentar lo que consideramos indispensable”, subrayó.

Lo anterior, al ser cuestionada sobre que el Partido del Trabajo ha amagado en no apoyar la reforma electoral.

Sheinbaum explicó que la propuesta se basa en lo que se considera indispensable para fortalecer y perfeccionar el sistema electoral, y que una vez presentada, corresponderá al Congreso de la Unión analizarla y decidir si se aprueba o no.

“Ya la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, pues discutirá si está de acuerdo o no, pero en principio consideramos que la mayoría va a estar de acuerdo”, señaló.

Cuestionada sobre la posibilidad de enviar una iniciativa preferente en el próximo periodo ordinario de sesiones, la Presidenta descartó esa figura, aunque confirmó que el Ejecutivo federal cuenta con diversas iniciativas que serán presentadas ante el Poder Legislativo.

“Preferente como tal, no lo estamos planteando, pero sí, hay varias iniciativas”, indicó, y adelantó que algunas de ellas están relacionadas con el ámbito cultural, mismas que —dijo— ya fueron presentadas o se darán a conocer en breve.

El pasado 26 de enero, en el marco de la reforma electoral, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo insistió en que todavía no hay una propuesta y criticó a los opositores que promueven un voto nulo, que hay autoritarismo o se está entregando al país.

Sheinbaum Pardo criticó que la oposición se va a movilizar ante una reforma que todavía no se presenta.

“No hay reforma todavía, todavía no la presentamos. Segundo: ¿por qué no voltean a ver los fraudes electorales del pasado? Ya lo mencioné la semana pasada, ¿por qué ellos no dijeron nada?, al contrario, aplaudieron”.

Agregó: “Es más, muchos de ellos financiaron, o sus amigos financiaron el fraude electoral de 2006, ‘el peligro para México’, nunca dijeron nada de 2012 y la compra de votos”, declaró.