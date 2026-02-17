Más Información

Grupos de derechos civiles presentaron este martes una demanda en una corte federal en Nueva York contra la por haber retirado la bandera del Orgullo del Monumento Nacional Stonewall en esta ciudad.

La demanda, presentada ante el Tribunal del Distrito Sur, en Manhattan, pide a la corte que declare ilegal la retirada de la bandera por parte del Gobierno, conforme a la Ley de Procedimiento Administrativo, y que ordene que sea reinstalada.

El Monumento de Stonewall, primer monumento nacional en EU dedicado a los , está gestionado por el Servicio de Parques Nacionales (NPS) y supervisado por el Departamento del Interior, que ordenó en enero que solo se pueden izar las banderas aprobadas por el Congreso.

Tras retirarse la bandera del Orgullo, fue sustituida por una bandera de , pero la pasada semana, un grupo de políticos, líderes municipales y activistas LGTBIQ+ izaron de nuevo la bandera del colectivo junto a la de EU.

"La retirada de la bandera oficial del Orgullo es un claro ejemplo de una acción arbitraria y caprichosa. En resumen, el Gobierno actúa arbitrariamente cuando afirma que sus acciones están impuestas por una política que, a primera vista, no dice tal cosa", indica la demanda.

Los demandantes -Fundación Gilbert Baker, Charles Beal, Village Preservation y Equality New York, representados por Lambda Legal y Washington Litigation Group- argumentan ante el tribunal que la remoción del emblema "no fue un error, por descuido".

Señalan además que el Gobierno no ha retirado otras banderas históricas de otros monumentos nacionales.

"Mientras tanto, el ataque a Stonewall es el último ejemplo de una larga serie de esfuerzos de la administración Trump para discriminar y oprobiar a la comunidad LGBTQ+", aseguran.

Recuerdan además al tribunal que la retirada de la bandera constituye "una clara violación" de la proclamación presidencial que estableció el monumento y de su Documento Fundacional, que claramente exige al Servicio de Parques Nacionales (NPS) "interpretar los objetos, recursos y valores del monumento relacionados con el movimiento por los derechos civiles LGBT".

La historia de Stonewall se remonta al 28 de junio de 1969, cuando fue escenario de unas masivas protestas contra la represión policial a personas de las colectividades diversas.

Las manifestaciones se alargaron varias noches y dieron pie al movimiento por los derechos del colectivo y a que se estableciera esa fecha como el Día del Orgullo LGTBIQ+.

"Este caso se centra en una sola bandera. Pero abarca mucho más: La bandera del Orgullo simboliza la dignidad y el respeto por los que la comunidad LGBTQ+ ha luchado durante tanto tiempo y que con tanto derecho merece", agregan en el documento legal.

En 2016, el expresidente demócrata (2009-2017) declaró el bar Stonewall Inn, el parque situado frente a él y varias calles cercanas como monumento nacional.

