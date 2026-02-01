Más Información

No todas las son fraudulentas, por ejemplo, las que están registradas ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) operan de manera legal y no deberían representar un riesgo para los usuarios.

De hecho, esta misma dependencia ha emitido una serie de consejos que permiten diferenciar las aplicaciones seguras de las fraudulentas. y más vale que tengas presente esa información por si estabas pensando en descargar alguna en tu .

Las apps de préstamos deben ser operadas por empresa legales, y no fantasmas. Foto: Freepik
Las apps de préstamos deben ser operadas por empresa legales, y no fantasmas. Foto: Freepik

¿Por qué debes revisar si una app de préstamos es legal?

Antes de compartirte el proceso para saber si una app de préstamo es segura, primero debes comprender la importancia de verificar que sean legítimas y no descargarlas porque las veas en publicidad de Internet o redes sociales.

De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la desigualdad, la pobreza, el desempleo, el endeudamiento y la falta de educación financiera son algunas de las razones por las que las personas pueden caer en aplicaciones fraudulentas.

Pero al aprender a identificarlas, se puede evitar se víctima de ciberdelitos como la suplantación de identidad, robo de datos personales e incluso biométricos, amenazas, extorsiones y hostigamiento.

Tan solo en los últimos 4 años, el organismo civil Consejo Ciudadano ha identificado alrededor de 1000 aplicaciones de préstamo fraudulentas. Dicha cifra refleja la importancia de que los usuarios conozcan mecanismos como el Sistema de Prestadores de Servicios Financieros () de la Condusef para no caer en estafas.

La Condusef cuenta con mecanismos como el SIPRES para verificar la legalidad de una app de préstamos. Foto: Unsplash
La Condusef cuenta con mecanismos como el SIPRES para verificar la legalidad de una app de préstamos. Foto: Unsplash

¿Cómo saber si una app de préstamos está registrada ante la Condusef?

Ya que conoces la importancia de verificar su legalidad, la indica que para que una app de préstamos sea confiable debe cumplir las siguientes características:

  • Transparencia financiera: Estas aplicaciones deben exponer sus contratos de manera clara, por lo que es responsabilidad del usuario informarse sobre los lineamientos, términos y condiciones.
  • Claridad: Una app de préstamo confiable no utiliza publicidad engañosa para atraer clientes; al contrario, comunica con exactitud los servicios que ofrece, los montos de pago, plazos y amonestaciones.
  • Confidencialidad: La información sobre el usuario (como datos de identificación) no deben ser utilizados para otros fines.
  • Regularidad: La app debe respetar la cantidad de dinero solicitada y registra los pagos en los plazos acordados. Asimismo, no pide pagos o montos antes de acceder a su servicio.

Si encuentras una app de préstamo que promete demasiado para ser verdad, entra al Sistema de Prestadores de Servicios Financieros de la Condusef para verificar su legalidad, disponible en este enlace

En este portal necesitarás llenar los datos de la app, como el nombre y la denominación social:

Consultar la autenticidad de una app de préstamos en el SIPRES es gratis. Foto: Captura de pantalla
Consultar la autenticidad de una app de préstamos en el SIPRES es gratis. Foto: Captura de pantalla

Recuerda que no es malo solicitar dinero en , pero debes corroborar si son confiables y están avaladas por la Condusef.

