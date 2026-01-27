Tres décadas han pasado tras la devastación de Raccoon City. Desde entonces, la guerra contra Umbrella y el bioterrorismo no ha terminado para los personajes que protagonizan la saga de “Resident Evil”. En este escenario se ambienta la novena parte de uno de los “survival horror” más esperados por la comunidad gamer: Resident Evil Requiem.

Como ya es característico de la franquicia, la nueva entrega está rodeada de múltiples misterios. Desde los avances, pudimos ver a uno de los protagonistas, el agente de la D.S.O., Leon S. Kennedy, infectado por un virus del cual parece estar buscando la cura. Su historia se cruzará con la de la agente del FBI, Grace Ashcroft mientras esta última escapa del Doctor Victor Gideon, un ex trabajador de Umbrella que parece saber algo de Grace, que ella aún desconoce.

Las respuestas a sus preguntas los llevarán al Sanatorio Rhodes Hill, lugar donde un nuevo virus atacará a sus residentes, quienes, aún con algunos rasgos de sus personalidades, tratarán de saciar su sed de sangre atacando a nuestros protagonistas.

Resident Evil Requiem: el horror vuelve a mutar

En Tech Bit tuvimos la oportunidad de probar Resident Evil Requiem y conocer un poco más del próximo lanzamiento de Capcom. Comenzando por la jugabilidad, el juego mantiene los controles intuitivos de entregas anteriores como el remake de Resident Evil 4, lo que ayuda a mantener una curva de aprendizaje adecuada tanto para expertos como para novatos.

Cada producto que involucre zombies tiene el reto de reinventar el género para evitar caer en clichés. En ese sentido, Resident Evil Requiem muestra una bioamenaza interesante: los infectados por el nuevo virus parecen mantener ciertos rasgos de su personalidad como humanos, lo que los lleva a repetir de forma automática actividades que realizaban en vida, atrapados en un bucle tan inquietante como macabro. Esta variante de infectados abre la puerta a nuevas estrategias, permitiendo que Grace y Leon aprovechen estos comportamientos para enfrentarlos o evitarlos.

Un mismo escenario, dos perspectivas diferentes

Luego de algunas horas de juego, podemos decir que el videojuego cumple su función de engancharte mientras avanzas en la trama. El terror que muestra esta novena parte de la saga se mantiene fiel a sí misma, pues la tensión que esta genera no ocupa únicamente “screamers” o “jumpscares”, sino que se empeña en volverte parte de una experiencia psicológica y sensorial que se disfruta más con audífonos.

En cuanto a la acción, Leon será el encargado de destacar por la experiencia en el dominio de armas y el enfrentamiento cuerpo a cuerpo que ha acumulado a lo largo de la franquicia, mientras que al jugar con Grace tendrás que elegir tus batallas con inteligencia, pues en ocasiones escapar resultará más sencillo que pelear.

El juego puede disfrutarse en primera o tercera persona, y cada perspectiva se adapta mejor según el personaje. Con Leon, la tercera persona resulta más atractiva gracias a sus ataques físicos complejos y vistosos. En cambio, la primera persona encaja mejor con Grace, ya que su carácter inexperto y temeroso refuerza la inmersión y te hace sentir parte de la historia, aunque para quienes no estén acostumbrados, esta vista puede resultar algo cansada.

¿Cuándo sale Resident Evil Requiem?

Tras este primer acercamiento, Resident Evil Requiem aún tiene mucho por revelar, pero si el resto del juego mantiene lo visto en este adelanto, podría consolidarse como una entrega clave dentro de la historia de la saga.

Podrás disfrutar de Resident Evil Requiem a partir de hoy, 27 de febrero. El juego estará disponible para los usuarios de PlayStation 5, Xbox Series X, Nintendo Switch 2 y también para aquellos que prefieran jugarlo en PC.

