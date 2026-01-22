Hoy se llevó a cabo el Developer Direct 2026, evento que PlayGround Games aprovechó para presentar nuevos detalles de Forza Horizon 6, uno de ellos la fecha de lanzamiento.

El famoso juego de carreras llegará el próximo 19 de mayo del 2026, en PC y Xbox. También estará disponible para suscriptores de Game Pass Ultimate. Además que la desarrolladora del videojuego señaló que llegará a PS5 durante el mismo año.

Por el momento, los interesados en el videojuego ya pueden reservarlo en la tienda de Xbox y Steam. Vale la pena señalar que , habrá hasta cuatro días de acceso anticipado para quienes reserven la edición Premium, la cual incluye otros beneficios, como el acceso a una Ferrari J50 ya configurada.

En cuanto a su debut en PS5, no dieron más detalles.

Leer también: Amazon lanza el nuevo asistente Alexa+ en México: cuánto costará

¿Qué cambiará en Forza Horizon 6?

Además de dar a conocer la fecha de lanzamiento de Forza Horizon 6, PlayGround Games también dio a conocer otros detalles importantes que cambiarán en el videojuego de carreras.

Por ejemplo, a diferencia de otras entregas en donde el protagonista era un piloto de carreras, ahora será un turista que sueña con participar en el Horizon Festival en Japón y que tendrá que ganarse su lugar desde cero.

También contará con 550 modelos de automóviles; la mayor cantidad de todas las entregas del videojuego. De igual forma, PlayGround adelantó que contará con el mapa más grande de la franquicia y con The Estate, los jugadores tendrán disponible una gran porción de tierra que los jugadores podrán comprar para hacer lo que les parezca adecuado y mejorar su experiencia de juego.

Por lo que se sabe, los modos de juego y muchos elementos icónicos de Forza Horizon se mantienen.

Leer también: Estudia en la UNAM sin ir a clases presenciales: así funciona el SUAyED 2025

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters