El peso mexicano tocó las 17.09 unidades por dólar durante la mañana del miércoles, pero regresó la ganancia tras la publicación de datos económicos en Estados Unidos y la minuta de la reciente reunión de la Reserva Federal (Fed).

La paridad despidió el día sobre 17.21 pesos y significó una depreciación de 0.5%, de acuerdo con las operaciones al mayoreo que reporta Bloomberg.

La analista de Banamex, Paulina Anciola, opinó que el dólar se recuperó por la expectativa de un par de recortes en la principal tasa de interés de la Fed este año, en lugar de tres, luego de que datos de empleo apuntan a un mercado laboral muy estable.

Además, indicó que las monedas de México y Canadá son frenadas por el mayor nerviosismo a medida que se acerca la revisión del T-MEC en julio.

La Fed reportó este miércoles que la producción industrial estadounidense creció 0.7% en enero con relación a diciembre, cuando avanzó 0.2% y el resultado superó el alza de 0.4% que esperaban analistas consultados por Bloomberg.

Ayer también se dio a conocer la minuta de la última decisión de la Fed, en la cual mantuvo la tasa referencial en un rango de 3.50% a 3.75%. Varios participantes comentaron que sería apropiado realizar ajustes adicionales a la baja en los intereses si la inflación disminuye según sus expectativas.

No obstante, otros preferían un lenguaje más neutral que advirtiera de posibles aumentos de la tasa si la inflación se mantiene arriba de la meta.

Analistas de Monex señalaron que el dólar se fortaleció contra la mayoría de monedas a medida que los inversionistas asimilaron los datos económicos estadounidenses y ajustaban sus expectativas de política monetaria.

Al menudeo, el dólar se terminó vendiendo ayer en 17.65 pesos en ventanillas de Banamex, seis centavos más que el martes.

El principal indicador de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) retrocedió 0.4% para terminar en 70 mil 885 puntos. De las 35 empresas más negociadas, Chedraui, Genomma Lab y Bimbo fueron las más rezagadas, mientras Televisa, Banco del Bajío y Grupo México lograron las mayores alzas.

En cambio, los índices bursátiles de Nueva York fueron impulsados por la recuperación de empresas de tecnología y consumo discrecional, que habían estado presionadas por las sensaciones que dejaron en sus reportes trimestrales, indicaron analistas de Actinver.

Señalaron que la información de las órdenes de bienes duraderos, permisos de construcción y producción industrial abonó a la recuperación de las acciones al superar las estimaciones del mercado.

El tecnológico Nasdaq repuntó 0.8%, el S&P 500 subió 0.6% y el Dow Jones ganó 0.3%.

Hoy, antes del arranque de operaciones, Estados Unidos publicará sus cifras de balanza comercial al cierre de diciembre. Además, se revelarán las solicitudes del subsidio por desempleo de la semana pasada. En el frente corporativo, Walmart y Alibaba van a presentar sus cifras trimestrales antes de que suene la campana de apertura.