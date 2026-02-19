Washington.- El déficit comercial de Estados Unidos aumentó un 32.6% en diciembre de 2025 respecto al mes anterior, hasta situarse en 70 mil 300 millones de dólares, y cerró el año con una disminución interanual de solo el 0.2%, según publica este jueves la Oficina de Análisis Económico (BEA en inglés).

En 2025, el déficit de bienes y servicios de la mayor economía del mundo se situó en 901 mil millones de dólares al disminuir en 2 mil 100 millones con respecto a 2024, el de aquel año fue el segundo mayor déficit anual registrado hasta la fecha y al mayor déficit de bienes de la historia.

En términos anuales, las exportaciones aumentaron un 6.2% al incrementarse en 199 mil 800 millones de dólares respecto a 2024, mientras que las importaciones crecieron un 4.8% al aumentar en 197 mil 800 millones de dólares.

Lee también El déficit comercial de EU se duplicó durante noviembre

Según el reporte del BEA, el índice de diciembre representa un incremento de 17 mil 300 millones de dólares frente al dato revisado del mes anterior, que queda en 53 mil millones.

Las importaciones crecieron un 3.6% en el último mes del año pasado, hasta los 357 mil 600 millones de dólares, mientras que las exportaciones estadounidenses se redujeron un 1.7%, hasta 287 mil 300 millones.

El aumento del déficit comercial de Washington con sus socios en diciembre de 2025 reflejó un aumento de 15 mil 700 millones de dólares en el déficit de bienes, hasta los 99 mil 300 millones de dólares, y una disminución de mil 600 millones de dólares en el superávit de servicios, hasta los 29 mil millones de dólares.

La venta de productos estadounidenses en el exterior cayó en 5 mil 500 millones de dólares, hasta los 180 mil 800 millones de dólares, en diciembre.

Lee también Exportaciones de México crecen en 2025 pese a tensiones comerciales con EU; ventas externas subieron 7.6%

En este apartado destacan disminuciones en los suministros y materiales industriales (8.700 millones de dólares) y el oro no monetario (7.100 millones de dólares).

El aumento en las importaciones (10 mil 200 millones de dólares), se debe principalmente a subidas en la compra de el oro no monetario, accesorios de ordenadores y equipos de telecomunicaciones.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc