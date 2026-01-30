Washington.—El saldo negativo comercial de Estados Unidos subió 94.6% en noviembre con respecto al mes previo hasta los 56 mil 800 millones de dólares, lo que representa un parón en la reducción progresiva de la balanza en contra, de acuerdo con los registros publicados el jueves por el Buró de Análisis Económico (BEA).

Las importaciones subieron a 348 mil 900 millones de dólares, lo que supone 5% más, mientras las exportaciones cayeron a 292 mil 100 millones, una baja de 3.6% frente a octubre.

El déficit comercial de bienes y servicios de Estados Unidos registrado en noviembre es 28.7% inferior al desequilibrio comercial de 79 mil 752 millones registrado en el mismo mes de 2024.

Este aumento del saldo negativo de Washington con sus socios reflejó un alza de 27 mil 900 millones en el déficit de bienes hasta alcanzar los 86 mil 900 millones de dólares y un aumento del superávit de servicios de 3 mil millones hasta llegar a los 30 mil 100 millones de dólares.

El resultado se produjo en pleno cierre del gobierno, cuando decenas de agencias gubernamentales estuvieron paralizadas o con poca actividad.

Noviembre es tradicionalmente el periodo en que las empresas se aprovisionan de suministros para el periodo vacacional de Acción de Gracias, Black Friday y Navidad, el momento de mayor consumo de todo el año en Estados Unidos, lo que contribuye a aumentar el déficit.

La venta de productos estadounidenses al extranjero en noviembre ascendió a 292 mil millones de dólares, 10 mil 900 millones menos que el mes anterior.

Por el contrario, las compras de empresas estadounidenses al exterior fueron de 348 mil 900 millones de dólares, un total de 16 mil 800 millones más que en octubre.

El alza de las importaciones de productos por 16 mil 800 millones se debe principalmente a la mejora de los preparados farmacéuticos, computadoras y semiconductores.

Por su parte, las exportaciones de bienes disminuyeron 11 mil 100 millones por la caída de las ventas del oro no monetario, otros metales preciosos y el petróleo.

En términos interanuales, las exportaciones de Estados Unidos aumentaron 6.3% y las importaciones crecieron 5.8%.

México, a la cabeza

Estos indicadores muestran que la Unión Americana tiene sus mayores déficits con México, 17 mil 800 millones de dólares; Vietnam, 16 mil 200; Taiwan, 15 mil 600; China, 14 mil 700; y la Unión Europea (UE), 14 mil 500.

El déficit con la UE aumentó 8 mil 200 millones de dólares hasta alcanzar 14 mil 500 millones en noviembre. Durante los 11 primeros meses de 2025, las exportaciones al Viejo Continente ascendieron a 34 mil 300 millones y las importaciones en 48 mil 800.

Por otro lado, Estados Unidos mantiene superávits con Suiza, por 7 mil 800 millones de dólares; Países Bajos, 5 mil 600 millones; Reino Unido, 4 mil 200 millones; y América del Sur y Central por 5 mil 100 millones.