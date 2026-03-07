Más Información
Pachuca.- Una intensa movilización se registró desde la medianoche debido a un incendio registrado en una fábrica de papel ubicada en la comunidad de El Chopo en Tizayuca, Hidalgo.
De acuerdo con las autoridades, una fuerte columna de humo y llamas alertó a los pobladores sobre el incendio, por lo que se dio aviso a la Dirección de Protección Civil y Bomberos, quienes se trasladaron a la comunidad de El Chopo.
En el lugar, se percataron de un incendio en una fábrica de papel con razón social “Bio Pappel”. Se indicó que el fuego se originó en unas pacas de cartón dentro de las instalaciones de la empresa.
Bomberos de Tizayuca y de municipios aledaños mantienen trabajos de contención, en los que se han utilizado más de 40 mil litros de agua para combatir el fuego.
Hasta el momento se desconoce el origen del incendio; sin embargo, continúan los trabajos para el control total del siniestro, a fin de salvaguardar a las personas y las instalaciones.
