El rey de Inglaterra, anunció en un mensaje televisado que su programa de tratamiento contra el cáncer podrá "reducirse" en el próximo año.

"Hoy puedo compartir la buena noticia de que, gracias al diagnóstico precoz, la intervención efectiva y el cumplimiento de las órdenes de los médicos, mi programa de tratamiento de cáncer puede "reducirse" en el nuevo año", dijo el británico.

En esta inusual comparecencia televisada en la cadena británica Channel 4, Carlos III compartió su experiencia personal con la enfermedad y aseguró que este "hito" es, a la vez, "una bendición personal y un testimonio de los notables avances que se han producido en la investigación del cáncer en los años recientes".

Fuentes cercanas al monarca precisaron que Carlos III seguirá sometiéndose al tratamiento para el cáncer -cuya tipología sigue siendo desconocida-, pero dada su progresión positiva, ahora iniciará una fase preventiva y reducirá su periodicidad.

"Un diagnóstico precoz, simplemente, salva vidas", recalcó el rey del Reino Unido, que compartió desde su propia experiencia cómo la noticia de la enfermedad puede ser "abrumadora", pero si se detecta de forma temprana es la "clave" para transformar los procesos, dar un tiempo incalculable a los equipos médicos y esperanza a los pacientes.

"Durante mi propio viaje con el cáncer, me ha conmovido profundamente lo que solo puedo denominar la 'comunidad de cuidados' que rodea a cada paciente de cáncer - los especialistas, enfermeros, investigadores y voluntarios que trabajan incansablemente para salvar y mejorar vidas", añadió Carlos III.

El rey británico Carlos III fue diagnosticado con un “tipo de cáncer”. Foto: AP
El rey británico Carlos III fue diagnosticado con un "tipo de cáncer". Foto: AP

Un llamado por la detección precoz

En este sentido, el monarca dijo que, durante el tratamiento, también había conocido un dato que le preocupaba "profundamente": que más de nueve millones de personas en el Reino Unido no están al día con las pruebas de cribado de cáncer disponibles.

"Esto son, al menos, nueve millones de oportunidades de diagnóstico temprano que se pierden", aseveró.

Carlos III comentó que se le había traslado a menudo que la gente evita someterse a estos chequeos porque imaginan que son "aterradoras, avergonzantes o incómodas".

A su juicio, "unos momentos de pequeña incomodidad son el ínfimo precio a pagar por la certeza que después llega a la mayoría de la gente, cuando les dicen que o no necesitan más pruebas o se les ofrece la oportunidad de detectar la enfermedad de forma temprana, con la operación que puede salvarles la vida".

"Este diciembre, mientras nos reunimos para reflexionar sobre el año vivido, rezo para que todos pidamos, como parte de nuestros propósitos de año nuevo, tomar parte para ayudar a la detección temprana de cáncer. Tu vida, o la vida de alguien que amas, puede depender de ello", concluyó el monarca.

El mensaje televisado de Carlos III, grabado el pasado 27 de noviembre en su residencia de Clarence House, forma parte de la campaña "Stand up to cancer" (Enfrentarse al cáncer), lanzada en forma conjunta a principios de este mes por la organización "Cancer Research UK" y Channel 4 y coincide con el lanzamiento en el Reino Unido de una herramienta de consulta en línea sobre los chequeos de la enfermedad.

El rey británico anunció en febrero de 2023 su diagnóstico de cáncer, detectado tras someterse a un procedimiento de agrandamiento de la próstata, lo que le obligó a interrumpir su agenda pública por unos meses para someterse al tratamiento, si bien en la actualidad lo compagina con sus compromisos oficiales con relativa normalidad.

