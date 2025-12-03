Las autoridades de Texas hallaron a 23 migrantes indocumentados ocultos en un camión en el sur de Texas, frontera de Estados Unidos con México, en momentos en que la administración de Donald Trump realiza redadas y deportaciones masivas.

Los hechos ocurrieron el 28 de noviembre, cuando agentes intervinieron al conductor de un camión que circulaba sin portar una licencia de conducir autorizada para ese tipo de vehículo, detalló en un comunicado el Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) la noche del martes.

En un video difundido por las autoridades, se observa al conductor, ya abajo del camión, decir que viajaba solo. Pero los agentes revisaron la cabina con ayuda de un perro, que habría detectado la presencia de otros humanos.

Personal del DPS buscó dentro de la cabina y halló a las 23 personas ocultas, provenientes de El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y México, según las autoridades. El vehículo no llevaba carga.

El conductor, identificado como John David Amaya, un residente de la ciudad de Laredo, Texas, fue detenido. De ser hallado culpable de tráfico de personas puede recibir una pena mínima de 10 años de cárcel, según las leyes texanas.

Los migrantes fueron entregados a la patrulla fronteriza.

En 2022, 53 migrantes fallecieron tras haber sido dejados en un trailer sin aire acondicionado y bajo altas temperaturas en San Antonio, Texas.

El gobierno de Trump asegura que los cruces fronterizos por vías no autorizadas se han reducido al mínimo durante su mandato, mientras lleva adelante una campaña masiva de detenciones y deportaciones de migrantes.

Trump ha convertido la lucha contra la inmigración irregular en una prioridad absoluta, mencionando una "invasión" de Estados Unidos por "criminales provenientes del extranjero".

Su gobierno asocia sistemáticamente criminalidad con inmigración clandestina.

Pero según un informe del Instituto Cato, de tendencia liberal, solo el 5% de las personas detenidas por la policía de inmigración desde el inicio del año fiscal el 1 de octubre han sido condenadas por actos de violencia y cerca del 70% no tienen ninguna condena.

El Departamento de Seguridad Nacional disputa estas cifras y argumenta que "el 70% de las detenciones realizadas por ICE involucran a extranjeros en situación irregular acusados o condenados por delitos en Estados Unidos".

El gobierno también asegura que desde el inicio del mandato de Trump en enero de 2025 hasta finales de octubre, más de dos millones de migrantes indocumentados han abandonado el país, de ellos, 1.6 millones lo han hecho voluntariamente y el resto ha sido deportado.

