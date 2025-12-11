La Casa de la Primera Imprenta de América, de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), será sede de la exposición “Latas de Palestina”, del artista Rodrigo Ímaz, a partir del sábado 13 de diciembre de 2025, con entrada libre.

Esta muestra, de acuerdo con el boletín, coloca en primer plano objetos cotidianos para narrar las tensiones del territorio palestino y las huellas del poder en la vida diaria.

La actividad es organizada por la Coordinación General de Difusión de la UAM, y tendrá inicio a las 13:00 horas.

Lee también El Instituto Cervantes recibe el legado feminista e indigenista de la mexicana Rosario Castellanos

“Latas de Palestina” forma parte del programa cultural permanente de la universidad, y se inserta en los 20 años de trayectoria del artista Ímaz, hijo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante la inauguración, se realizará la presentación del catálogo y una visita guiada en la que el propio autor explicará el proceso de investigación que sostiene que sostiene su obra, tras su estancia en Jerusalén en el año 2017.

“El artista centró su atención en lo que suele ser invisible: la basura que se acumula en la frontera entre Palestina e Israel. Latas, envases y desechos recogidos, se convierten en un registro visual intervenido, una forma de arqueología contemporánea”, se señala en el comunicado.

Lee también El Archivo General Agrario eternamente inoperante frena la investigación y consultas

Asimismo, en el catálogo de la obra se explica que incluso los residuos recibían un trato diferenciado según el territorio y origen del que provenían.

La propuesta artística de Rodrigo Ímaz va por revelar cómo la precariedad y el conflicto se manifiestan en los objetos más simples cuando estos son despojados de su función original.

Por ende, la obra pretende exponer vestigios de vidas en tensión permanente y huellas de una memoria que “busca perdurar pese a las condiciones adversas”.

Lee también Museo de Qatar recibe creaciones de 80 diseñadores emergentes

El boletín subraya que más que un registro documental, “Latas de Palestina” funciona como un cuestionamiento sobre las marcas materiales y simbólicas del poder, y sobre las formas que emergen o resisten en medio de esas dinámicas.

“La UAM destaca que la exposición invita a repensar lo cotidiano desde nuevas coordenadas y a reconocer la fuerza expresiva de aquello que suele permanecer en los márgenes”, agrega.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em