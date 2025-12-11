Más Información

Ernestina Godoy anuncia plan estratégico de procuración de justicia; subraya autonomía de la FGR

Ernestina Godoy anuncia plan estratégico de procuración de justicia; subraya autonomía de la FGR

INM, sin registro de María Corina Machado en México; no tiene reporte de entrada o salida

INM, sin registro de María Corina Machado en México; no tiene reporte de entrada o salida

UIF "exprime" al círculo cercano de "Limones"; bloquea empresas fachada y cuentas de allegados al secretario de la CATEM

UIF "exprime" al círculo cercano de "Limones"; bloquea empresas fachada y cuentas de allegados al secretario de la CATEM

El Archivo General Agrario eternamente inoperante frena la investigación y consultas

El Archivo General Agrario eternamente inoperante frena la investigación y consultas

Taibo regala 25 mdp en libros a Cuba, Venezuela, Colombia y otros países

Taibo regala 25 mdp en libros a Cuba, Venezuela, Colombia y otros países

Taxi que transportaba pirotecnia estalla en la México–Toluca; vehículo queda calcinado y hay varios lesionados

Taxi que transportaba pirotecnia estalla en la México–Toluca; vehículo queda calcinado y hay varios lesionados

CDMX emite declaratoria de emergencia por lluvias atípicas; nueve alcaldías atenderán daños por inundaciones y socavones

CDMX emite declaratoria de emergencia por lluvias atípicas; nueve alcaldías atenderán daños por inundaciones y socavones

¿A partir de cuándo se pueden tramitar las placas conmemorativas del Mundial 2026 para autos en la CDMX?

¿A partir de cuándo se pueden tramitar las placas conmemorativas del Mundial 2026 para autos en la CDMX?

La Casa de la Primera Imprenta de América, de la Universidad Autónoma Metropolitana (), será sede de la exposición “Latas de Palestina”, del artista Rodrigo Ímaz, a partir del sábado 13 de diciembre de 2025, con entrada libre.

Esta muestra, de acuerdo con el boletín, coloca en primer plano objetos cotidianos para narrar las tensiones del territorio palestino y las huellas del poder en la vida diaria.

La actividad es organizada por la Coordinación General de Difusión de la UAM, y tendrá inicio a las 13:00 horas.

Lee también

Latas de Palestina” forma parte del programa cultural permanente de la universidad, y se inserta en los 20 años de trayectoria del artista Ímaz, hijo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante la inauguración, se realizará la presentación del catálogo y una visita guiada en la que el propio autor explicará el proceso de investigación que sostiene que sostiene su obra, tras su estancia en Jerusalén en el año 2017.

“El artista centró su atención en lo que suele ser invisible: la basura que se acumula en la frontera entre e . Latas, envases y desechos recogidos, se convierten en un registro visual intervenido, una forma de arqueología contemporánea”, se señala en el comunicado.

Lee también

Asimismo, en el catálogo de la obra se explica que incluso los residuos recibían un trato diferenciado según el territorio y origen del que provenían.

La propuesta artística de Rodrigo Ímaz va por revelar cómo la precariedad y el conflicto se manifiestan en los objetos más simples cuando estos son despojados de su función original.

Por ende, la obra pretende exponer vestigios de vidas en tensión permanente y huellas de una memoria que “busca perdurar pese a las condiciones adversas”.

Lee también

El boletín subraya que más que un registro documental, “Latas de Palestina” funciona como un cuestionamiento sobre las marcas materiales y simbólicas del poder, y sobre las formas que emergen o resisten en medio de esas dinámicas.

“La UAM destaca que la exposición invita a repensar lo cotidiano desde nuevas coordenadas y a reconocer la fuerza expresiva de aquello que suele permanecer en los márgenes”, agrega.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]