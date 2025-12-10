Doha. —Un vestido que parece armadura por estar hecho con 10 mil monedas de Palestina y que pesa más de 70 kilos, creado por la diseñador Sylwia Nazzal, es uno de los primeros diseños en recibir al público en una exposición que busca mostrar la escena actual del diseño de moda en la región de Medio Oriente y el Norte de África. FTA: Threads of Impact es una muestra que celebra el 7º aniversario del Fondo de Moda Árabe (Fashion Trust Arabia, en inglés), una organización sin fines de lucro presidida por Sheikha Moza bint Nasser, madre del emir de Qatar. La exposición se presenta en M7, un museo y espacio de trabajo dedicado al campo del diseño.

Las creaciones de más de 80 diseñadores emergentes dejan ver cómo a través de historias personales creadores de distintos países pueden conectar con el mundo a través del diseño. Threads of Impact representa la misión que tiene Qatar Years of Culture (un programa anual de intercambio cultural de Qatar con otro país) para alentar el diálogo y profundizar la comprensión entre naciones a través del intercambio cultural, dicen autoridades de M7.

En las salas conviven estilos de indumentaria de todo el mundo, como las tradicionales abayas que visten las mujeres, reinterpretadas con un diseño en organza que mezcla la cultura inglesa y yemení, una creación de la diseñadora Kazna Asker. Otro ejemplo es la abaya de Mohamed Benchellal, diseñador marroquí-alemán, que usa la misma tela que se usan en asientos de autos para lograr una silueta más estructurada y escultural. A su vez, se muestran vestidos con escotes profundos, como los hace la egipcia Yasmin Mansour o el diseñador Yousef Akbar, de Arabia Saudita. Muchas de las prendas exhibidas son aquellas que han sido premiadas por el Fondo, que brinda capacitación y financiamiento a los diseñadores.

Lo que busca mostrar la exposición es cómo los diseñadores de la región pueden contribuir a la conversación de la moda a nivel global, mientras conservan las distinciones de sus entidades culturales.

“Cuando empezamos el Fondo de Moda Árabe hace siete años, nuestra misión era crear oportunidades reales para diseñadores de nuestra región y ver que su trabajo sea reconocido en un escenario global. Viendo hacia atrás, estoy muy orgullosa de los caminos que hemos ayudado a formar y de las voces que hemos apoyado. La exposición es una celebración a los increíbles diseñadores que están redefiniendo la moda árabe”, dice Tania Fares, cofundadora y codirectora del Fondo.

La exposición estará abierta hasta el 3 de enero.