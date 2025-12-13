Más Información

Estados Unidos prevé liberar a la tripulación del buque petrolero incautado cerca de Venezuela

El chino Zhenli Ye Gon obtiene amparo para saber la fecha exacta de su captura en EU; empresario sigue en el Altiplano

Van al "Torito" 72 conductores tras primera jornada del Programa Conduce sin Alcohol por fiestas decembrinas

Sin sesgo ni consigna en caso María Amparo Casar, asegura FGR; indagatoria se judicializó en septiembre

AICM admite “fallas recurrentes” en puntos de revisión y accesos

“No somos el enemigo; se necesita la prensa crítica”: Humberto Musacchio

México y EU llegan a un acuerdo sobre Tratado de Aguas; no se ha violado ninguna disposición, dice gobierno mexicano

Birmex falla de nuevo en compra de medicamentos; detectan "posibles indicios de corrupción"

FGR acusa a María Amparo Casar de uso ilícito de atribuciones por pensión vitalicia; comparecerá en el reclusorio Oriente

“No está en riesgo el derecho a la información”, asegura Nashieli Ramírez Hernández, secretaria general de la Contraloría de la CDMX

Fátima Bosch, Miss Universo 2025, visitará la torre oncológica del Hospital del Niño en Tabasco; regalará juguetes a los menores con cáncer y VIH

Matan a balazos al Director Jurídico del Ayuntamiento de San Jacinto Amilpas, Oaxaca; fue asesinado durante un operativo alcoholímetro

Londres.- El del Reino Unido se siente "profundamente conmovido" por la reacción positiva a su mensaje sobre la reducción de su tratamiento contra el cáncer, dijo este sábado un portavoz del Palacio de Buckingham.

En un mensaje televisado el viernes, el monarca, de 77 años, explicó que su programa de tratamiento podrá "reducirse" en el nuevo año gracias a su buena evolución por el "diagnóstico precoz, la intervención efectiva y el cumplimiento de las órdenes de los médicos".

El portavoz del Palacio señaló que estaban "encantados por la magnitud y la sensibilidad de la reacción de los medios a nivel mundial" y que el rey estará "muy agradecido por los numerosos comentarios amables recibidos, tanto de quienes trabajan en el cuidado como del público en general".

"Estoy seguro de que Su Majestad se sentirá muy alentado y profundamente conmovido por la respuesta tan positiva que ha generado su mensaje", agregó la fuente, subrayando que el soberano se complace en que su experiencia personal pueda servir para "poner de relieve los beneficios de los programas de cribado del cáncer".

Como parte de la campaña "Enfrentarse al cáncer", Carlos III alertó en una grabación para Channel 4 sobre la falta de participación en las pruebas de detección precoz en el Reino Unido.

"Esto son, al menos, nueve millones de oportunidades de diagnóstico temprano que se pierden", afirmó, y advirtió de que muchas personas evitan los chequeos por temor o vergüenza.

"Unos momentos de pequeña incomodidad son el ínfimo precio a pagar por la certeza que después llega a la mayoría de la gente, cuando les dicen que o no necesitan más pruebas o se les ofrece la oportunidad de actuar de forma temprana, con la operación que puede salvarles la vida", declaró.

El rey Carlos III, con la Corona Imperial del Estado, asiste a la inauguración estatal del Parlamento en la Cámara de los Lores, Londres, el miércoles 17 de julio de 2024. Foto: AP
El rey Carlos III, con la Corona Imperial del Estado, asiste a la inauguración estatal del Parlamento en la Cámara de los Lores, Londres, el miércoles 17 de julio de 2024. Foto: AP

El rey instó a la población a involucrarse en la detección temprana, al constatar que "tu vida, o la vida de alguien que amas, puede depender de ello".

Miles de personas han visitado la página web de la organización británica de investigación Cancer Research UK después del mensaje del monarca para informarse sobre esos programas, indicó este sábado la entidad.

Carlos III anunció en febrero de 2024 el inicio de su tratamiento contra el cáncer, detectado tras someterse a una operación por agrandamiento benigno de la próstata.

Aunque no se especificó la tipología, el Palacio de Buckingham aclaró después que no afecta a la próstata.

Desde entonces, ha seguido un programa personalizado que ahora continuará de forma preventiva, reduciendo la frecuencia de las sesiones.

Tras unas semanas centrado en la recuperación, el jefe del Estado reanudó en abril del año pasado sus compromisos públicos, que mantiene bajo la supervisión de su equipo médico.

