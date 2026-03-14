El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) alista ya la sustitución de su sistema de videovigilancia con más de 3 mil 629 cámaras nuevas que contarán con inteligencia artificial, que deberán quedar listas días antes del arranque de la Copa del Mundo de Futbol en la capital del país.

La terminal aérea comenzará con la instalación de 3 mil 629 cámaras nuevas, las cuales deberán estar colocadas en todo el complejo aeroportuario a más tardar el 30 de mayo, de acuerdo con la licitación IA-13-KDN-013KDN 001-I-14-2026.

El fallo dado a conocer la semana pasada establece que el contrato se le entregó a la empresa SIE Sistemas S.A. de C.V. por un monto total de 430 millones 143 mil pesos.

El objetivo estratégico, de acuerdo con el documento, es “implementar un sistema avanzado de videovigilancia (CCTV) que reemplace el actual sistema en el AICM, incorporando cámaras, analítica e inteligencia artificial.

“Así como una plataforma centralizada que consolide y correlacione información de los sistemas de seguridad para mejorar la toma de decisiones y la respuesta operativa, garantizando un entorno seguro, eficiente y con capacidad de integración futura mediante arquitectura y protocolos abiertos”.

Inteligencia artificial

El aeropuerto Benito Juárez detalla que las cámaras deberán tener un software de gestión de video de arquitectura abierta y alto rendimiento, diseñado para supervisión, grabación y análisis de video en red y ofrecer herramientas avanzadas basadas en inteligencia artificial.

La plataforma del software deberá incluir la utilización de tecnología de reconocimiento facial basada en inteligencia artificial, sin necesidad de servidores adicionales o diferentes a los solicitados en esta contratación.

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