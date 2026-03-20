Miami.— Juan Carlos Valencia González, hijastro de Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", es uno de los nombres que más resuena como posible heredero del narco al frente del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Pero Valencia es ciudadano mexicano-estadounidense nacido en California. Y a la hora de tratar de atraparlo, eso implica complicaciones legales.

Rosalinda, madre de Valencia González, pertenece al grupo de "Los Cuinis", clave en el manejo financiero del CJNG. Con Rubén Oseguera, hijo de "El Mencho", preso en Estados Unidos, las miradas apuntan a Valencia González como posible sucesor de Nemesio.

Para las agencias de inteligencia de Estados Unidos, vigilar o actuar directamente contra Valencia no sería sencillo, dado que los límites legales son más estrictos tratándose de ciudadanos estadounidenses, incluso si están involucrados en actividades criminales en el extranjero. “Esto crearía un posible problema operativo”, aunque no significa que el hijastro de Oseguera tenga garantizada inmunidad frente a una detención, dice a EL UNIVERSAL, el experto en seguridad binacional, Jaime Ortiz.

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“Si ese hombre quedara al frente del CJNG, su ciudadanía estadounidense no lo volvería inmune”, confirma a este diario una fuente del Departamento de Justicia. “No lo protegería de una acusación penal, ni de sanciones, ni de una orden de captura, ni de una solicitud de entrega”. Lo que se complicaría es, en sí, la vigilancia dirigida y la obtención de inteligencia, detalla. “El problema no sería si Washington puede ir por él, el problema sería cómo puede hacerlo”, subraya Ortiz.

Son varias las leyes que restringen la vigilancia a ciudadanos de EU: la sección 702 de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (FISA) sólo permite apuntar deliberadamente contra personas que no sean estadounidenses y que estén fuera de EU. También prohíbe el “objetivo inverso”, es decir, vigilar a un extranjero si el verdadero propósito es llegar a un ciudadano de EU.

Michael C. Galdo, exfiscal federal estadounidense, asegura que cuando el blanco es una persona estadounidense, “se necesita una determinación de causa probable”.

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Otra norma, el título 50, sección 3039 del Código de EU, autoriza a la comunidad de inteligencia a recolectar información en el extranjero para apoyar a agencias de seguridad, pero solo con no estadounidenses.

Ese blindaje parcial vale sobre todo para la vigilancia, pero no para entablar una acusación.

El Departamento de Estado ofrece hasta 5 millones de dólares por información que lleve a su arresto o condena. Desde 2007 tiene una acusación federal en Washington por conspirar para importar cocaína y metanfetamina a Estados Unidos y por portación de arma de fuego.

“El problema jurídico para Washington no estaría en la jurisdicción penal; estaría en el trabajo previo de inteligencia para seguirlo y construir el caso”, comenta Ortiz.

La otra cara de la moneda es que, si Valencia en efecto llega a liderar el CJNG, EU tendría base para tratarlo como actor de terrorismo internacional, tras la declaratoria del cártel como organización terrorista extranjera. Incluso se abre la puerta a que sea acusado por apoyo material al terrorismo y narcoterrorismo.

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Otra cosa es si la administración del presidente Donald Trump decide “eliminar” a Valencia. En ese caso, la ciudadanía estadounidense pesa más. La fuente del Departamento de Justicia explica a este diario que la fuerza sólo puede usarse “cuando exista una creencia razonable de que la persona representa un peligro inminente de muerte o lesiones físicas graves. No puede usarse sólo para evitar la fuga”.

Los analistas Ashley Deeks y Matthew Waxman coinciden en que “una acción militar estadounidense contra cárteles sería muy difícil de defender bajo el derecho internacional”. Si el objetivo fuera ciudadano estadounidense, el costo jurídico y político subiría todavía más.

Por otro lado, que sea un estadounidense quien lidere el CJNG, en un contexto en el que Trump se ha cansado de criticar al gobierno de México por no controlar el territorio, o por tener miedo a los cárteles, le mete más presión para actuar y colaborar con México.

“La estrategia más probable no sería una operación letal de EU, sino la presión para que el gobierno de México haga la captura y, de ser necesario, el aniquilamiento”, dice Ortiz.

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Trump “debería centrarse en la cooperación entre Estados Unidos y México, en vez de insistir en una acción militar unilateral”, señala el analista Brian Finucane.

Para las autoridades federales mexicanas, son cuatro los lugartenientes del CJNG que podrían suceder a "El Mencho": Valencia; Hugo Gonzalo Mendoza, alias "El Sapo"; Audias Flores Silva, alias "El Jardinero" y considerado número dos del cártel, y Ricardo Ruiz Velasco, alias "El Doble R".

De Valencia, se sabe que opera en Jalisco. Su paradero es desconocido.

Con información de Manuel Espino/Reportero

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