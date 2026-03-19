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Colombia expulsó el jueves de su territorio hacia Ecuador a alias “Lobo Menor”, sospechoso en el crimen del candidato presidencial Fernando Villavicencio perpetrado en 2023, tras ser capturado en una operación en la Ciudad de México y trasladado a Bogotá.
La policía colombiana indicó en un comunicado que el ecuatoriano Ángel Esteban Aguilar Morales, alias “Lobo Menor”, fue llevado hasta el aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá bajo un fuerte esquema de seguridad al ser uno de los más buscados en Ecuador, que incluyó agentes que sostenían armas largas.
Se trata de uno de los presuntos cabecillas de la banda criminal ecuatoriana Los Lobos, quien “coordinaba células delictivas, logística y ordenaba la ejecución de acciones criminales”, según la policía colombiana.
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Era buscado mediante circular roja de Interpol, utilizada para buscar fugitivos en todo el mundo, requerido por las autoridades de Ecuador por el delito de asesinato.
En un video divulgado por la policía colombiana, un agente leyó al detenido su situación jurídica y le indicó que Ecuador manifestó que no presentaría la formalización del pedido de extradición, por lo que fue dejado a disposición de la autoridad migratoria colombiana para que fuera expulsado.
La policía detalló que alias “Lobo Menor” fue expulsado en un vuelo chárter gestionado por el gobierno de Ecuador.
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Las autoridades le siguieron la pista a alias “Lobo Menor” y detectaron su entrada a México. Con ayuda de inteligencia de Colombia, lo ubicaron en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la capital mexicana y lo capturaron, según informó la víspera México. En ese país usó una identidad falsa de ciudadano colombiano.
Alias “Lobo Menor” fue trasladado por vía aérea hacia Bogotá el miércoles, sin que las autoridades aclararan si fue expulsado de México ni por qué no lo llevaron directamente hacia Ecuador, donde es requerido por las autoridades.
La fiscalía ecuatoriana presentó en febrero nuevos elementos para vincular a tres investigados en el caso de Villavicencio, entre ellos Aguilar, quienes habrían tenido una participación logística y operativa en el crimen ocurrido el 9 de agosto del 2023, cuando el entonces candidato presidencial salía de un mitin político en el norte de la capital.
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