El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que fue detenido en la Ciudad de México un hombre con una identificación a nombre de Juan Carlos Montero Mestre, alias “Lobo Menor”, líder de “Los Lobos”, grupo delictivo con presencia en Ecuador y aliado del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Sin embargo, autoridades sudamericanas señalan que podría tratarse de Ángel Esteban Aguilar Morales, quien había sido procesado por su presunta participación en el magnicidio de Fernando Villavicencio, excandidato presidencial en Ecuador.

El titular de la SSPC detalló, vía redes sociales, que el sujeto cuenta con ficha roja de la Interpol y está relacionado con actividades de narcotráfico, extorsión y homicidio.

García Harfuch informó que esta acción se realizó con trabajos de inteligencia y de los mecanismos de cooperación internacional.

Lee también Sheinbaum acusa machismo ante señalamientos de que AMLO sigue gobernando; descarta ruptura con el gobierno del expresidente

Además, resaltó la labor de los elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), la SSPC y el Instituto Nacional de Migración (INM).

Expresó su agradecimiento al apoyo de la Policía de Colombia por su colaboración para ubicar a este objetivo prioritario, quien fue identificado por autoridades sudamericanas como “operador clave” vinculado al homicidio de un excandidato presidencial en Ecuador.

“Esta acción refleja el compromiso de nuestras naciones para combatir al crimen organizado transnacional”, señaló.

Detienen en CDMX a Juan Carlos “N”, alias "Lobo Menor", líder del grupo delictivo “Los Lobos” con presencia en Ecuador (18/03/2026). Foto: Especial

En un comunicado, la SSPC detalló que el Gabinete de Seguridad tuvo conocimiento de la llegada a México de un individuo, vinculado con este grupo delictivo transnacional, razón por la que estableció un seguimiento en tiempo real.

Con información proporcionada por la Policía Nacional de Colombia, se obtuvieron elementos que permitieron ubicarlo en la colonia Polanco de la alcaldía Miguel Hidalgo, en un operativo sin violencia y “en estricto apego a los derechos humanos”.

Al momento de su detención, el sujeto contaba con una identificación colombiana.

Lee también Sheinbaum pide que aspirantes a consejeros del INE privilegien la democracia; respalda austeridad del "Plan B" electoral

Gustavo Petro destaca operación “JERICÓ” para detener al “Lobo Menor”

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, informó que con ayuda de la policía de su país y después de seguimientos en Medellín e Itaguí, y su desplazamiento a México, la policía mexicana capturó a “uno de los asesinos más grandes del mundo, sindicado de asesinar al candidato Villavicencio en Ecuador”.

El mandatario sudamericano destacó los resultados de la operación denominada como “JERICÓ”, realizada este miércoles, en el sector de Polanco en la Ciudad de México.

“La detención con fines de extradición del máximo cabecilla del GAO los Lobos, uno de los criminales más buscados en Ecuador con vínculos con alias Iván Mordisco y los cárteles mexicanos, Lobo Menor es el autor intelectual del magnicidio del candidato presidencial Fernando Villavicencio”, indicó Petro.

Ángel Esteban Aguilar Morales, detenido por autoridades colombianas, tras ser extraditado de México. Foto: tomada de X @petrogustavo

En su mensaje, afirmó que esto constituye un golpe significativo contra el crimen organizado transnacional y ratifica la efectividad de la cooperación trilateral entre Colombia, Ecuador y México, en la lucha frontal contra las redes multicrimen.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em/apr