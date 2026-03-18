Ante las acusaciones de la oposición de que el expresidente Andrés Manuel López Obrador sigue gobernando, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que éstas tienen el objetivo de que rompa con el exmandatario, algo que no ocurrirá porque son parte del mismo movimiento.

La Mandataria federal afirmó que estas acusaciones también son machistas al considerar que las mujeres no tienen libre albedrío y que dependen de hombres en la toma de decisiones.

En conferencia de prensa, la jefa del Ejecutivo federal señaló que cada uno tiene un estilo y diferencias en ciertos temas, pero en esencia es el mismo proyecto.

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"Hay dos objetivo: es esta idea de que López Obrador sigue gobernando, porque así hay que decirlo, eso es lo que implica, como si me hablara todos los días por teléfono desde Palenque para decirme qué tengo que hacer.

"Lo primero tiene el objetivo de que rompamos con López Obrador de que yo diga `No, no, no, yo no tengo nada que ver con el gobierno anterior´, `una cosa fue del 2018 al 2024 y otra del 24 al 30´. Nada que ver, pero eso no es cierto, porque somos parte de un proyecto (...) quieren que rompa, ya lo he dicho muchas veces, no vamos a romper porque porque somos parte de un proyecto. Yo crecí en ese proyecto y tengo mis convicciones".

En Palacio Nacional, la Mandataria federal indicó que estas acusaciones también son machistas al considerar que las mujeres no tienen libre albedrío, y que las mujeres no pueden tomar sus propias decisiones y que necesariamente hay un hombre atrás de ellas que les esté diciendo qué hacer

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"El otro objetivo, pues sí es muy machista, vamos a decirlo así, de que las mujeres no tenemos libre albedrío, que las mujeres dependemos de otros, que no podemos tomar nuestras propias decisiones, que necesariamente hay un hombre atrás de nosotros que nos está diciendo qué hacer.

"También tiene esa concepción, pero están muy equivocados. Pero eso lo sabe la gente, la verdad".

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