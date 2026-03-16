La dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, aseguró que “los que se sentían dueños de México” enloquecen cada vez que el expresidente Andrés Manuel López Obrador sale de su retiro para mandar un mensaje, como el reciente llamado que hizo a recaudar fondos para el pueblo de Cuba.

En un video publicado en sus redes sociales, la líder guinda expresó que esa molestia es producto de que López Obrador tiene autoridad moral, “algo que ellos jamás han tenido ni tendrán”.

“El presidente López Obrador mandó un mensaje de solidaridad a un pueblo que, por su valentía y por su resistencia, ha enfrentado todos los embates. ¿Qué les molesta?”, cuestionó a los opositores que han criticado el llamado del exmandatario tabasqueño.

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Según Alcalde Luján, la ayuda humanitaria nunca se condiciona, razón por la que arremetió contra quienes tienen una lógica guiada por “el egoísmo y la falta de humanidad”.

Cada vez que el Presidente @lopezobrador_ manda un mensaje, los que se sentían dueños de México enloquecen. pic.twitter.com/uGmSfAyL8s — Luisa Alcalde (@LuisaAlcalde) March 16, 2026

La noche del sábado, el expresidente de México reapareció en redes sociales para manifestar su rechazo a “que busquen exterminar, por sus ideales de libertad y defensa de la soberanía, al hermano pueblo de Cuba”.

López Obrador invitó a militantes y ciudadanía en general a depositar en la cuenta de Banorte 1358451779 de la asociación civil Humanidad con América Latina para juntar fondos destinados a la compra de alimentos, medicinas, petróleo y gasolina.

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Dicha asociación, cabe resaltar, fue autorizada apenas el pasado 9 de marzo por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para recibir aportaciones, con una vigencia hasta el 9 de marzo de 2030.

El pasado domingo 15 de marzo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo durante su gira por Nayarit que respalda el llamado de López Obrador, porque afirmó que la política exterior hacia Cuba se sustenta en los principios del humanismo mexicano.

“Y hagan de cuenta que la oposición, los adversarios, se volvieron locos. Dijeron: ‘¿cómo es posible que haya salido a hablar de un pueblo hermano?’ Pues ¿cómo no va a salir a hablar de un pueblo hermano?”, mencionó.

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