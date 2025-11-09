Chihuahua.- La mañana de este domingo decenas de militantes del Partido Acción Nacional (PAN) realizaron la marcha “Juntos y Fuertes”, Chihuahua no se rinde”, con motivo del relanzamiento nacional que presentó el partido hace algunas semanas a nivel nacional.

La concentración inició en el Parque Lerdo en Chihuahua capital, para de ahí partir caminado hacia el centro histórico.

La mayoría de los asistentes vestían camisa blanca, chaleco o gorra azules con la imagen del Comité Directivo Estatal (CDE) del PAN, además de que llevaban una bandera con el nuevo logo modificado tras el relanzamiento.

Lee también Matan a balazos a estudiante tras resistirse a asalto en San Luis Potosí

Antes de comenzar la caminata los líderes panistas, encabezados por Jorge Romero líder nacional del PAN, la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, Daniela Álvarez presidenta del CDE del PAN y el alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, rindieron un homenaje a Luis H. Álvarez, primer alcalde dela fuerza política en esta ciudad.

Después de ello , emitieron un mensaje político donde aseguraron que “aquí Morena no llega”.

“Hago una advertencia desde aquí: Chihuahua nunca se va a rendir, que se oiga fuerte y claro hasta el centro del país. Aquí en Chihuahua no nos arrodillamos, aquí en Chihuahua nunca bajamos la cara, aquí en Chihuahua en los momentos más difíciles de México siempre hemos estado de pie, aquí la libertad no se pide, se defiende. Vamos a resistir de un poder tiránico que tiene miedo a la gente libre, a la gente como nosotros”, expresó el alcalde de Chihuahua Marco Bonilla.

Lee también Viudas de Pasta de Concho insisten en no detener trabajos de rescate; “es desesperante”, dice Elvira Martínez

Aseguró que los integrantes de MORENA, vienen disfrazados de cordero, “como lobos a quererse robar nuestro estado, pero, ¿saben qué? Aquí no lo vamos a permitir, aquí MORENA no llega”, agregó.

Al salir en la caminata los líderes panistas gritaron por las calles de Chihuahua consignas como: “Morena escucha, el PAN está en la lucha, “Chihuahua no se rinde”, entre otros.

Al llegar al Centro Histórico de Chihuahua se tenía un templete listo donde los integrantes del partido dieron un mensaje a la militancia.

En su mensaje, Jorge Romero líder de Acción Nacional en el país, aseguró que en en 2027 el estado de Chihuahua, seguirá siendo gobernado por su partido.

PAN realiza marcha “Juntos y Fuertes” en Chihuahua (09/11/2025). Foto: Especial

Lee también Hallan sin vida a mujer de la tercera edad dentro de su casa en Oaxaca

“En el PAN estamos empezando una nueva era en el país, donde en el PAN queremos aprender de nuestros errores. Hoy vengo a decirlo con toda claridad: quien se mete con Maru, se mete con el PAN. A todas y todos los que ya voltean a ver a Chihuahua les decimos desde aquí: estamos listos. En 2027, Chihuahua lo gobernará Acción Nacional”, dijo dentro de su mensaje el líder nacional del PAN.

Entre los actores políticos que participaron en esta marcha estaban el alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla Mendoza; Daniela Aguilar, secretaria nacional de Acción Juvenil; el senador Mario Vázquez Robles; los diputados de Acción Nacional en el Congreso dl Estado; y Fernanda Martínez Quintero, directora del Instituto Chihuahuense de la Juventud (Ichijuv), además de funcionarios estatales y demás actores políticos chihuahuenses del PAN.

La gobernadora de Chihuahua Mari Campos, afirmó también que en el estado no entrará MORENA, ya que aquí se cree en las instituciones, en la democracia y en el estado de derecho.

Lee también Gobernador Rocha Moya da banderazo a L'Étape Mazatlán by Tour de France 2025 con más de mil 200 ciclistas

En lo que Maru Campos decida, Acción Nacional la va apoyar: Jorge Romero

El líder nacional del PAN, Jorge Romero, aseguró que en lo que decida participar la gobernadora del estado de Chihuahua, Maru Campos, el partido la va apoyar, esto luego de que en semanas atrás se mencionará a la mandataria como posible candidata a la presidencia de la República.

“En lo que mi querida Maru Campos decía, el partido Acción Nacional la va apoyar por siempre. El dirigente nacional se le cuadra. Claro que es una de las cartas fuertes y fuertes de a deveras”, comentó Romero.

Por su parte la gobernadora aseguró que su futuro político lo decidirá la gente referente a su administración estatal, la cual concluye en el 2027.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/LL