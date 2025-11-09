Una noche que parecía rutinaria terminó en tragedia. Un joven de aproximadamente 23 años perdió la vida tras ser baleado durante un intento de asalto en calles cercanas al Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”, en la zona universitaria poniente de la capital potosina.

De acuerdo con las primeras versiones, el joven habría intentado resistirse al robo de su vehículo, cuando uno o varios sujetos lo agredieron a disparos.

Vecinos del lugar alertaron a las autoridades al escuchar las detonaciones y poco después arribaron elementos de seguridad pública y servicios de emergencia.

El herido fue trasladado de inmediato al Hospital Central, donde falleció poco después de su ingreso a causa de la gravedad de las lesiones.

De manera extraoficial, se dio a conocer que la víctima era pasante de servicio social en el área de cirugía maxilofacial de la Facultad de Estomatología de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP).

La Fiscalía General del Estado acudió al lugar del ataque para realizar el levantamiento de indicios y abrir una carpeta de investigación que permita esclarecer el crimen y dar con los responsables.

Comunidad universitaria exige mayor seguridad y justicia

Ante los hechos, la Facultad de Estomatología emitió un comunicado en el que expresó su profundo pesar por el fallecimiento de su pasante, describiéndolo como un joven comprometido con su formación y apasionado por su profesión.

“Lamentamos profundamente la pérdida de nuestro pasante de servicio social del Departamento de Cirugía Maxilofacial, víctima de un intento de robo en la vía pública durante la madrugada de este sábado. Extendemos nuestras condolencias y solidaridad a su familia, amistades y a toda la comunidad universitaria, donde será recordado por su dedicación y entrega”, expresó la institución.

La facultad también subrayó que, aunque el hecho no ocurrió dentro de las instalaciones universitarias, sucedió en las inmediaciones de la zona poniente de la Universidad, por lo que exigieron a las autoridades una investigación rápida y transparente, así como el reforzamiento de la seguridad en los alrededores de los recintos académicos.

El homicidio ha generado consternación entre la comunidad universitaria, que en redes sociales ha manifestado su indignación y temor ante los constantes episodios de violencia en la zona.

Foto: Especial

afcl/LL