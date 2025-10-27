Cuernavaca.- José Antonio Alvarado Martínez alias “La Vara” o “El Flaco”, fundador de la célula delictiva “Los Acapulco”, fue detenido esta madrugada en un operativo interinstitucional en el municipio de Cuautla. Con “La Vara” también fueron aprehendidos varios de sus colaboradores y entre una y dos mujeres, de acuerdo con información preliminar.

El reporte del Registro Nacional de Detenciones (RND) confirma la captura de Alvarado, actual líder del Cártel de Cuautla, a quien las autoridades estatales lo relacionan con alrededor de 200 homicidios, además de su autoría en casos de extorsión y atentados armados contra micronegocios en la zona oriente del Estado, principalmente Cuautla, uno de los municipios más violentos del país.

De acuerdo con el RND, Alvarado Martínez fue detenido a las 01:00 horas, presuntamente en Cuautla, y actualmente se encuentra bajo custodia de la Fiscalía de Investigación de Alto Impacto (FIDAI) de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Los datos de su detención, trascendió de fuentes ministeriales, serán informados mañana por respeto a las exequias del secretario de Gobierno, Juan Salgado Brito, fallecido la noche de ayer, tras varios días de atención médica de una afectación pulmonar.

El nombre de "La Vara" cobró relevancia en abril de 2022 cuando hallaron la cabeza de un colaborador cercano al actual diputado federal de Morena, Agustín Alonso Gutiérrez, exalcalde de Yautepec y exdiputado local.

Junto con la extremidad fue encontrado un mensaje escrito. “Esto me pasó por robar al jefe de plaza de Cuautla. Gracias Esteban, gracias diputado y demás amigos, a los cuales ayudé a robarse los predios: aquí póngale los predios que se robó junto con Esteban y el diputado. Atte. Comando Tlahuica y el Vara”.

Trayectoria criminal

José Antonio Alvarado Martínez, de acuerdo con el historial documentado por autoridades estatales, llegó a Morelos, procedente de Guerrero, como integrante del cártel Guerreros Unidos en la zona sur del estado. En la entidad vecina, según el hit criminal, formó parte de la “Barredora” de Acapulco, vinculada al Cártel de Los Beltrán Leyva.

Luego de su paso por la zona sur de Morelos, Alvarado Martínez trasladó su centro de operaciones hacia el municipio de Cuautla y formó el Cártel de Cuautla.

“La Vara” fue detenido en 2010 y 2015 por violación a la Ley de Armas de Fuego, y en 2018 por delitos contra la salud.

Su grupo opera en municipios como Cuautla, Ayala, Yecapixtla, Ocuituco, Tepalcingo, Tetela del Volcán, entre otros. Tras la captura de Irving Eduardo Solano en 2021, “El Vara” asumió el liderazgo de Guerreros Unidos.

