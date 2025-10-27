Más Información

Niega Sheinbaum acuerdo con Salinas ante pago de impuestos; “sencillamente hoy pueden pagar”, dice

Bienestar informa que 70 mil personas ya recibieron apoyo de 20 mil pesos tras lluvias; reporta 103 mil viviendas censadas

Sheinbaum revela llamada con Trump; confirma pausa de imposición arancelaria del 1 de noviembre

Notarias de Adán y amigos, vía para negocios jugosos

Detienen a cinco implicados en secuestro y tortura de mariachis en la CDMX

"Grupo Salinas falta a la verdad"; Nunca se firmó algún acuerdo en gobierno de AMLO: Félix Arturo Medina, exjefe del SAT

(Pemex) perdió 61 mil 242 millones de pesos en el tercer trimestre de 2025, de acuerdo con su reporte trimestral presentado en la (BMV).

Esta pérdida es menor a la reportada en el mismo lapso de 2024, cuando el resultado neto fueron números rojos por 161 mil 455 millones de pesos.

"Durante el tercer trimestre de 2025 (3T25), Petróleos Mexicanos () operó en un entorno marcado por presiones en los del crudo y desafíos técnicos derivados de la maduración de campos estratégicos. En este contexto, la empresa mantuvo una operación resiliente, con resultados sólidos en producción, refinación y disciplina financiera", expuso la empresa en su informe.

Por otro lado, al 30 de septiembre de 2025, el saldo de la deuda se ubicó en 100.3 mil millones de dólares al 30 de septiembre de 2025, con un incremento de 2.7% derivado de una operación se reportó para atender vencimientos de corto plazo.

"Las operaciones financieras implementadas permitirán reducir la en aproximadamente 32% y la deuda total en 10% al cierre del ejercicio. Se prevé que estas medidas, junto con una mejor posición de liquidez y acceso a financiamiento competitivo, impulsen la rentabilidad y el desarrollo de proyectos productivos estratégicos", aseguró la empresa.

