Culiacán.- La Fiscalía General del Estado investiga si los ataques con armas automáticas contra los ocupantes de dos vehículos cerca del aeropuerto de Culiacán, en los que Patricia “N”, de 35 años, perdió la vida y una pareja resultó herida, están relacionados ya que se cometieron en puntos muy cercanos uno de otro.

Una de las parejas que circulaban en un vehículo Nissan March sobre la avenida Aeropuerto, cerca de la estación de gasolina, en la colonia Bachigualato, al ser blanco de disparos desde dos puntos distintos, unos accionados por los ocupantes de una motocicleta imprimieron mayor velocidad para eludir los atacantes.

La persona que conducía el vehículo Nissan, en el que viajaba Patricia “N”, logró llegar al campamento militar que se ubica en la zona del Complejo de Seguridad y el Centro de Internamiento para adolescentes, donde paramédicos de la Cruz Roja que llegaron le brindaron los primeros auxilios, pero falleció a causa de las heridas.

Foto: Especial

A escasos minutos de este ataque, en la misma avenida Aeropuerto, se produjo un nuevo atentado con las mismas características contra una pareja, cuyas identidades no se han dado a conocer, los cuales viajaban en un vehículo Renault Fluence de color tinto, el cual se impactó contra un árbol.

Los socorristas de la Cruz Roja lograron rescatar heridos a un hombre y una mujer que quedaron dentro de la unidad accidentada, los cuales fueron trasladados a un hospital para ser atendidos de sus lesiones por impactos de bala.

Pese a que se desplegó un fuerte operativo en esa zona en busca de los ocupantes de un Versa color blanco y un motociclista que participaron en ambos ataques armados, no se logró ubicarlos, por lo que la Fiscalía General del Estado recopila datos y evidencias para determinar si ambos casos están relacionados.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/LL