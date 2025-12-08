Más Información

Sheinbaum pide esperar investigación sobre coche bomba en Michoacán; gabinete de Seguridad dará reporte detallado

Opacidad patrimonial fue la norma en la FGR de Gertz Manero

Prevalece el miedo tras coche bomba en Coahuayana

Sube a seis el número de muertos por explosión de auto bomba en Coahuayana, Michoacán

En 5 años, se han suicidado 178 personas en el Metro

CJNG, Santa Rosa y Unidos, cárteles que más usan drones

Pisa el acelerador Andy López Beltrán para afiliar a 10 millones

Marina somete a hombre fuera de zona naval en Puerto Vallarta; video lo muestra apuntando a marinos

Harfuch reporta doble golpe al crimen este domingo; 12 detenidos del CJNG y 320 kilos de metanfetamina asegurada

FGR actualiza investigación por coche bomba en Michoacán; indaga delincuencia organizada

Ganan más que la jefa de gobierno en órganos autónomos

“Dejaré concluido mi plan de gobierno al 100%, sin presiones”: Entrevista a Lorena Cuéllar, gobernadora de Tlaxcala

Tegucigalpa. El escrutinio de las elecciones generales en del pasado 30 de noviembre se reanudó este lunes después de una parálisis por problemas técnicos desde el pasado viernes, con el candidato del conservador Partido Nacional, Nasry 'Tito' Asfura, quien es apoyado por el presidente de Estados Unidos, , a la cabeza.

El conteo se reactivó hacia las 08:15 hora local (14:15 GMT), con Asfura en el primer lugar con un millón 132 mil 429 votos (40.18%), seguido de , del Partido Liberal, también conservador, con un millón 112 mil 610 votos (39.51%), escrutado el 88.29% de las actas electorales, según la página web del Consejo Nacional Electoral.

La candidata oficialista del Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), Rixi Moncada, sigue en el tercer lugar con 543 mil 756 papeletas (19.29%).

La consejera presidenta del (CNE), Ana Paola Hall, anunció el domingo que se "reinicia de inmediato" el escrutinio de las elecciones, detenido desde horas de la tarde del viernes, por "problemas técnicos", aunque ha sido hasta hoy que comenzó a moverse la página del organismo.

La falta de actualización del escrutinio ha generado críticas y llamados a la celeridad de, observadores internacionales y sectores de la sociedad civil.

El Partido Libre, a través de su candidata presidencial, informó el domingo de que "no reconoce" las elecciones generales por la "injerencia y coacción" del presidente de Estados Unidos, y convocó a movilizaciones de sus bases.

"Libre no reconoce las elecciones celebradas bajo una y coacción del presidente de Estados Unidos, Donald Trump y la oligarquía aliada que han embestido al pueblo hondureño con un en curso después del envío de un millón de mensajes por diferentes plataformas amenazando al pueblo que si vota por Rixi no recibirá las remesas el mes de diciembre", subrayó Moncada.

Los candidatos de los partidos Nacional y Liberal aseguran que según las actas que tienen de las elecciones, ellos las van ganando, pero ninguno se ha declarado "presidente electo" y han venido haciendo llamamientos a la tranquilidad y paciencia a la población, y a esperar los resultados finales del CNE.

Desde que se celebraron las elecciones, el CNE tiene 30 días para dar a conocer los resultados finales de unas elecciones que han sido de las más complejas en el país centroamericano, que retornó a la en 1980 tras casi dos décadas de regímenes militares.

El 30 de noviembre los hondureños votaron para elegir un presidente, tres designados presidenciales (vicepresidentes), 298 alcaldías, 128 diputados para el Parlamento local y 20 para el Centroamericano.

El candidato presidencial que gane las elecciones sucederá el 27 de enero de 2026 a la actual mandataria del país, , para un periodo de cuatro años.

Castro es esposa del expresidente Manuel Zelaya, quien además es su principal asesor y coordinador general de Libre, un partido que fue fundado en 2011 tras el del 28 de junio de 2009 contra el exmandatario.

