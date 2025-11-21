Más Información

Fátima Bosch es la nueva Miss Universo; México tiene su cuarta corona

La noche que Tabasco se convirtió en una sola voz; así celebraron a Fátima Bosch en Miss Universo 2025

“Golpe al huachicol, el más importante de este gobierno": García Harfuch; habrá más, asevera

La mañanera de Sheinbaum, 21 de noviembre, minuto a minuto

Autorretrato de Frida Kahlo rompe récords en subasta, es vendida en más de 54 mdd

Trasladan a "El Licenciado", presunto operador del CJNG en el asesinato de Carlos Manzo, a un penal federal

Retrocede economía 0.3% en el tercer trimestre del año, en línea con lo estimado

Habrá alianza en 2027: Morena, PT y PVEM

Fátima Bosch es coronada Miss Universo 2025; figuras de la política reaccionan y celebran su triunfo

Miss Universo 2025, una reina ligada a la 4T; Fátima Bosch, sobrina de Mónica Fernández Balboa

Crece preocupación por fracking en zona minera

“Hay poquita gente porque también nos metieron miedo”, dicen asistentes a tercera marcha de la Generación Z

El Ejército israelí dijo haber matado a seis presuntos milicianos de una supuesta célula terrorista y arrestado a cinco más en Rafah (sur de la ), según un comunicado publicado en sus canales oficiales, en una "operación en curso".

"Aproximadamente 15 emergieron de infraestructura terrorista subterránea en dos ubicaciones distintas al este de la línea amarilla en Rafah", reza el comunicado castrense.

La nota del Ejército afirmó que la Fuerza Aérea israelí ha matado a seis milicianos hasta el momento, y detenido a cinco "que se rindieron y fueron trasladados a para ser interrogados por el Shin Bet".

Israel calcula que decenas de milicianos están escondidos en Rafah, totalmente controlada por el Ejército israelí y donde se han producido incidentes con las tropas israelíes durante el alto el fuego.

"Las tropas continúan rastreando la zona por aire y tierra para localizar a los demás terroristas", concluye el comunicado del Ejército.

Franja de Gaza. Foto: AP
Ataques israelíes dejan 32 gazatíes muertos, incluidos 12 niños

Israel llevó a cabo una oleada de ataques este miércoles por toda la Franja después de que, según afirmó el Ejército, "varios terroristas" abrieran fuego contra las tropas en Jan Yunis (sur del enclave), unos presuntos ataques en los que no resultó herido ningún soldado israelí y de los que se desvinculó Hamas.

Los bombardeos resultaron en la muerte de 32 gazatíes, entre ellos 12 niños y 8 mujeres, e hirieron a otras 88 personas, según datos difundidos por el Ministerio de Sanidad de la Franja de Gaza.

En total, desde el inicio del alto el fuego el pasado 10 de octubre, al menos 312 gazatíes -según datos de Sanidad gazatí- han sido asesinados por Israel, la mayoría civiles. Estos ataques se produjeron tras la muerte de algún soldado israelí o debido a supuestas violaciones del alto el fuego por parte de Hamas.

Desde que Israel comenzó su ofensiva militar a raíz de los ataques de Hamas del 7 de octubre de 2023, las fuerzas armadas israelíes han matado un total de 69.546 gazatíes -entre ellos, más de 20.000 niños- y 170.833 han resultado heridos.

