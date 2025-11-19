Más Información

Pescan en redes sociales pasajeros para el Tren Maya

Pescan en redes sociales pasajeros para el Tren Maya

La mañanera de Sheinbaum, 19 de noviembre, minuto a minuto

La mañanera de Sheinbaum, 19 de noviembre, minuto a minuto

Cárteles mexicanos expanden su poder en Europa

Cárteles mexicanos expanden su poder en Europa

Luisa Alcalde exhibe contrato de Edson Andrade, impulsor de marcha Generación Z; PAN le habría pagado más de 2 mdp

Luisa Alcalde exhibe contrato de Edson Andrade, impulsor de marcha Generación Z; PAN le habría pagado más de 2 mdp

Resultado: La Selección Mexicana perdió contra Paraguay su último partido del año; arrastra seis partidos sin victoria

Resultado: La Selección Mexicana perdió contra Paraguay su último partido del año; arrastra seis partidos sin victoria

Caso Javier Duarte: definen hoy libertad anticipada al exgobernador de Veracruz; con 6 testigos, FGR busca dar revés

Caso Javier Duarte: definen hoy libertad anticipada al exgobernador de Veracruz; con 6 testigos, FGR busca dar revés

Drones iluminan Santa Lucía; México honra el 80 aniversario del regreso del Escuadrón 201

Drones iluminan Santa Lucía; México honra el 80 aniversario del regreso del Escuadrón 201

“En EU y México hay amenazas contra la democracia”: Ian Buruma

“En EU y México hay amenazas contra la democracia”: Ian Buruma

Papa León XIV quiere viajar a México y visitar la Basílica de Guadalupe

Papa León XIV quiere viajar a México y visitar la Basílica de Guadalupe

Desatan polémica letreros puestos en playa de Bagdad en Tamaulipas

Desatan polémica letreros puestos en playa de Bagdad en Tamaulipas

"Él no fue a la marcha de Generación Z, estaba trabajando", asegura madre de detenido

"Él no fue a la marcha de Generación Z, estaba trabajando", asegura madre de detenido

Denuncian detenciones arbitrarias tras manifestación en Jalisco

Denuncian detenciones arbitrarias tras manifestación en Jalisco

Jerusalén. El anunció el inicio de una serie de bombardeos en el sur de Líbano este miércoles, después de ordenar la evacuación de una aldea en la zona y a pesar del en vigor con el grupo chií Hezbolá.

"El Ejército está atacando en estos momentos distintas infraestructuras terroristas de en el sur de Líbano", recoge un escueto comunicado castrense.

Aproximadamente una hora antes, las habían ordenado evacuar la aldea de Shehour, a unos 22 kilómetros de la frontera con Israel y a orillas del río Litani, el límite en el sur del Líbano a partir del cual comienza el área desmilitarizada estipulada tanto en el actual alto el fuego como en la resolución 1701 de la de 2006.

Lee también

"Advertencia urgente a los residentes del sur del Líbano, específicamente a la aldea de Shehour: a corto plazo, el Ejército atacará la infraestructura militar de la Hezbolá", recoge el comunicado de las fuerzas armadas previo a los ataques.

Israel marcó dos edificios de la aldea y los adyacentes como estructuras utilizadas por el grupo chií libanés, ordenando el desplazamiento forzoso de quienes se encontraban en estos perímetros.

"Permanecer en la zona designada del edificio le pone en riesgo", concluye el comunicado.

Lee también

El ataque se produce después de que Israel bombardeara en la noche del martes el mayor campamento de refugiados libanés, matando a 13 personas, según las autoridades de este país.

El Ejército israelí aseguró que el lugar bombardeado se trataba de un complejo de entrenamiento del grupo islamista palestino , algo que esta organización ha negado.

Desde que el alto al fuego entre Hezbolá een el Líbano entró en vigor el 27 de noviembre de 2024, el Ejército israelí ha bombardeado casi a diario el país vecino, en el que ocupa además varias posiciones cerca de la divisoria, alegando combatir contras los intentos de rearme de Hezbolá.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Pensión Hombres Bienestar 60 a 64 años abre nuevo registro en CDMX: Fecha y requisitos. Foto: Banco del Bienestar

Pensión Hombres Bienestar 60 a 64 años abre nuevo registro en CDMX: Fecha y requisitos

Licencia permanente CDMX: Brugada confirma ampliación del plazo, ¿subirá el precio en 2026? Foto: Canva

Clara Brugada anuncia extensión de la licencia permanente en CDMX: ¿Aumentará de precio para 2026?

iStock/ Prostock-Studio/ agcuesta/ visa americana en CDMX

Embajada de Estados Unidos cambia de sede: Nueva dirección y dónde serán las entrevistas de visa en CDMX

Visa americana y Mundial 2026. iStock/DesignRage/ AaronAmat

FIFA Pass: Estados Unidos te adelantará la cita para visa si vas al Mundial 2026

Aeropuerto. iStock/ Ljupco

Destinos de invierno a los que puedes llegar con una escala en el Aeropuerto DFW