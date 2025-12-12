Berlín.- Berlín convocó al embajador de Rusia tras acusaciones de sabotaje, e interferencia en las elecciones alemanas, dijo un portavoz del Ministerio de Exteriores de .

Alemania también ha acusado a Moscú de llevar a cabo campañas de desinformación. Por el momento, no había más detalles disponibles.

Las autoridades alemanas ya habían acusado previamente al Kremlin de ataques de guerra híbrida para desestabilizar Europa.

