Trump viajó en avión de Epstein al menos 8 veces en la década de 1990, según archivos; no se le acusa de irregularidades

El presidente Donald Trump voló en el avión del pederasta Jeffrey Epstein al menos ocho veces en la década de 1990, incluida una con una mujer de 20 años no identificada, según los nuevos documentos publicados por el Departamento de Justicia estadounidense.

Según un correo electrónico, enviado en enero de 2020 por un fiscal federal de Nueva York a una persona no identificada, dice: "Para su conocimiento de la situación, quería informarle que los registros de vuelo que recibimos ayer reflejan que Donald Trump viajó en el jet privado de Epstein muchas más veces de lo que se había informado anteriormente (o de lo que sabíamos), incluso durante el periodo en el que esperaríamos presentar cargos en un caso de [Ghislaine] Maxwell".

El correo decía que Trump "figura como pasajero en al menos ocho vuelos entre 1993 y 1996, incluidos al menos cuatro vuelos en los que Maxwell también estuvo presente. Aparece como pasajero, entre otros y en varias ocasiones, con Marla Maples, su hija Tiffany y su hijo Eric".

En un vuelo de 1993, él y Epstein son los únicos dos pasajeros registrados; en otro, los únicos tres pasajeros son Epstein, Trump y [censurado], entonces de 20 años. En otros dos vuelos, dos de los pasajeros, respectivamente, eran mujeres que podrían ser testigos en un caso Maxwell.

Tanto el nombre del remitente como el del destinatario fueron censurados. No se acusa a Trump de ninguna irregularidad.

Los demócratas de supervisión de la Cámara de Representantes publican fotos que muestran a Donald Trump con sobrevivientes de Epstein. Foto: captura de pantalla

"Afirmaciones falsas y sensacionalistas" contra Trump, defiende el Departamento de Justicia

El Departamento de Justicia emitió rápidamente un comunicado defendiendo al mandatario de 79 años.

"Algunos de estos documentos contienen afirmaciones falsas y sensacionalistas contra el presidente Trump que fueron presentadas al FBI justo antes de las elecciones de 2020", sostuvo el Departamento de Justicia en X, sin especificar a cuáles acusaciones se refiere.

"Si tuvieran un ápice de credibilidad, sin duda ya se habrían utilizado como arma contra el presidente Trump", señaló el departamento que oficia de fiscalía federal.

Algunas de las referencias a Trump en los documentos son imposibles de verificar. Una de ellas figura en una carta manuscrita atribuida a Epstein y escrita desde la cárcel a Larry Nassar, encarcelado por abuso generalizado de atletas femeninas. Trump cumplía entonces su primer mandato en la Casa Blanca.

En la misiva, supuestamente Epstein se queja de que ellos estaban presos mientras que el "presidente comparte nuestro amor por las chicas jóvenes y lozanas. Cuando pasaba una joven bella, le encantaba 'meter mano'".

El lunes, Trump volvió a decir que no aprobaba que se revelaran los archivos porque se mancillaría a personas inocentes. "Todo el mundo era amigo de este tipo", declaró a periodistas.

