Más Información
Marina confirma los cinco muertos por vuelo médico en EU; reportes incluyen a un menor de dos años entre las víctimas
Menor de edad del accidente aéreo de la Semar era originario de Escárcega, Campeche; iba con quemaduras de consideración
David Kershenobich presenta Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2025; cannabis, principal droga ilegal
Vinculan a proceso a Tania Flores Guerra, exalcaldesa de Múzquiz, Coahuila; enfrentará investigación por abuso de funciones
Sheinbaum: Aún se desconocen motivos de accidente de aeronave de Semar en Texas; envía sus condolencias a familiares
Inflación llega a 3.7% en la primera mitad de diciembre; el chile serrano y la carne de res lideran alzas en vísperas de Navidad
Washington.- El presidente y la primera dama de Estados Unidos, Donald y Melania Trump, difundieron su postal navideña, en la que aparecen serios, vestidos de negro y de pie bajo el sello presidencial de la Casa Blanca, rodeados de luces blancas y guirnaldas verdes.
La postal va acompañada de un breve mensaje que dice: "Feliz Navidad de parte del presidente Donald J. Trump y de la primera dama Melania Trump".
La imagen fue tomada el pasado domingo 7 de diciembre por Andrea Hanks, una de las fotógrafas oficiales del mandatario, en el Cross Hall de la Casa Blanca, el largo pasillo central que conecta la Sala Este con el Comedor de Estado.
Lee también 2025, año de la nueva política antinarco de Trump
Trump luce un esmoquin negro clásico, con solapa de raso y pajarita del mismo color, y sostiene de la mano a su esposa, quien viste un vestido largo negro, de corte recto y elegante, sin mangas y con cuello cerrado, complementado con una pulsera.
Ambos posan de pie y miran al frente con gesto serio y formal, bajo el sello presidencial de la Casa Blanca y flanqueados por dos banderas oficiales.
La escena está decorada con luces blancas y guirnaldas verdes, y al fondo, ligeramente difuminado, se distingue el gran árbol de Navidad ubicado en el Salón Azul.
Estas son las primeras festividades navideñas de los Trump desde su regreso a la Casa Blanca y Melania optó por engalanar la residencia presidencial con 51 árboles, más de 200 metros de guirnaldas y unas 2 mil tiras de luces.
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]