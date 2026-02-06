El juicio contra Luigi Mangione, un joven acusado de matar a tiros a Brian Thompson, director ejecutivo de UnitedHealthCare, compañía de seguros de salud en Nueva York en 2024, comenzará el 8 de junio, informaron el viernes medios estadounidenses, entre ellos ABC y NBC.

El juez a cargo del caso, Gregory Carro, estimó que el juicio por asesinato ante un tribunal de Manhattan debía llevarse a cabo antes del 8 de septiembre, fecha en la que comenzará otro juicio federal por hechos de acoso relacionados con el asesinato del ejecutivo.

En ambos casos, Mangione, de 27 años, podría ser condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

Los dos cargos podrían haberle acarreado la pena de muerte que solicitaba el gobierno del presidente Donald Trump. Sin embargo, esa posibilidad fue desestimada por la jueza Margaret Garnett a finales de enero pasado.

A Mangione, cuya familia vive en Baltimore (Maryland), se le acusa de haber disparado a sangre fría contra Brian Thompson, de 50 años, en una calle de Manhattan el 4 de diciembre de 2024.

Mangione huyó, pero cinco días después fue detenido en un restaurante McDonald's, en Pensilvania, a unos 370 kilómetros del lugar del crimen.

Desde entonces, el caso se ha convertido en un símbolo de ira de los estadounidenses contra las empresas de seguros de salud.

Mangione -quien cuenta con una base de seguidores, en su mayoría mujeres, que a menudo asisten a sus audiencias- se ha declarado no culpable de todos los cargos.

Mangione se opone a juicios consecutivos por asesinato del CEO de UnitedHealthcare

Mangione se pronunció este viernes en el tribunal contra la perspectiva de juicios consecutivos por el asesinato de Thompson, diciéndole al juez: “Es el mismo juicio dos veces. Uno más uno es dos. Doble riesgo según cualquier definición de sentido común”.

Mangione, de 27 años, hizo estos comentarios mientras los agentes del tribunal lo conducían fuera de la sala después de que un juez programara su juicio estatal por asesinato para el 8 de junio, tres meses antes de la selección del jurado en su caso federal.

El juez Gregory Carro, con un tono objetivo en su decisión tras una larga discusión con los fiscales y abogados defensores en el estrado, dijo que el juicio estatal podría retrasarse hasta el 8 de septiembre si una apelación retrasa el juicio federal.

Los abogados de Mangione objetaron la fecha del juicio en junio, diciéndole a Carro que en ese momento estarán ocupados preparándose para el juicio federal, relacionado con acusaciones de que Mangione acosó a Thompson antes de matarlo.

“La situación del señor Mangione es insostenible”, dijo la abogada defensora Karen Friedman Agnifilo. “Esto es un tira y afloja entre dos fiscalías diferentes”.

“La defensa no estará lista el 8 de junio”, agregó. “Prepárense”, respondió el juez Carro.

