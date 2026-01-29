Más Información

Nueva York. , acusado del asesinato del director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson, regresa este viernes a la corte para una vista de su caso en la que la jueza podría decidir si se desestiman los dos cargos que hacen al proceso susceptible de pena de muerte, mientras que ayer un hombre fue arrestado tras presentarse en la cárcel donde está recluido haciéndose pasar por agente del FBI con una orden judicial para liberarlo.

Ayer, un hombre fue arrestado tras presentarse en la cárcel federal de Nueva York en la que se encuentra Mangione, alegando ser agente del y afirmando tener una orden judicial para liberar al joven.

Ahora, el hombre, identificado como Mark Anderson, de 36 años y residente de Mankato (Minnesota), está acusado de hacerse pasar por agente del FBI y está previsto que comparezca este jueves ante un tribunal federal de Brooklyn.

Mangione comparece este viernes, en una nueva audiencia en la que la jueza podría decidir si se mantienen o se desestiman los dos cargos que hacen al caso susceptible de pena de muerte: acoso interestatal y asesinato con arma de fuego.

Este mes, en la corte, la defensa presentó una moción y hubo argumentos orales para desestimar los cargos tres y cuatro, que son los que convierten su proceso federal en un caso con posibilidad de pena capital.

El joven de 27 años está acusado de asesinar a tiros al director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson, el 4 de diciembre de 2024 en el centro de Manhattan.

La jueza Margaret Garnett también podría resolver sobre qué pruebas podrían ser suprimidas.

La semana pasada, en otra audiencia, el equipo de defensa de Mangione argumentó que las pruebas incautadas de su mochila cuando se le detuvo en un McDonald's de Pensilvania cinco días después del tiroteo deberían ser excluidas de su juicio.

Mangione enfrenta procesos federal y estatal por asesinato del CEO de UnitedHealthcare

Mangione se enfrenta paralelamente a dos casos, uno federal y otro estatal. Ayer, la Fiscalía del Distrito de Manhattan solicitó que el juicio estatal contra Mangione comience el 1 de julio.

No obstante, la selección del jurado para el juicio contra Mangione podría empezar el 8 de septiembre y el juicio programarse para este octubre o enero de 2027, dependiendo de si el hombre de 27 años se enfrenta a una acusación de pena de muerte, lo cual podría retrasar ese proceso de selección de jurado.

La abogada defensora de Mangione, Karen Friedman Agnifilo, se opuso al requerimiento, que calificó de poco realista.

"El gobierno federal ya tiene una fecha de juicio en firme en septiembre. Como asunto práctico, el equipo defensor del Sr. Mangione necesitará el resto del año para preparar ese juicio", explicó la abogada.

Tanto en las redes sociales como en las audiencias de ambos casos, Mangione ha demostrado tener un gran número de simpatizantes, que le consideran un héroe por luchar contra el complejo sistema sanitario de Estados Unidos.

