Más Información
Sheinbaum: llamada con Trump fue "productiva y cordial"; reitera que ambos equipos siguen trabajando en conjunto
Trump dice que habló con Sheinbaum de la frontera, combate al narcotráfico y comercio; "México tiene una líder maravillosa"
Tripulación de Tren Interoceánico no activó válvula de emergencia; transporte no contaba con velocímetro, señala dictamen de la FGR
Wedding fue detenido en una operación entre el FBI y autoridades mexicanas, revela The Wall Street Journal; es la primera de varias, reporta
Sheinbaum: gabinete de Seguridad atiende caso de diputados de MC baleados en Sinaloa; reforzarán seguridad
Reforma electoral corresponde a Presidencia; Sheinbaum reacciona a firma de Morena, PT y Verde por alianza rumbo al 2027
Trump ordena reabrir el espacio aéreo de Venezuela; anuncio llega tras conversar con Delcy Rodríguez
Sao Paulo. La Policía brasileña detuvo este jueves, con el apoyo del Buró Federal de Investigaciones (FBI), a un presunto integrante del Estado Islámico (EI) que planeaba cometer un atentado suicida en el país con un chaleco de explosivos, informaron a EFE fuentes del caso.
El arresto tuvo lugar en la localidad de Bauru, en el interior del estado de Sao Paulo, según informó la Policía Federal en una nota.
El sospechoso, un hombre no identificado, es investigado por "actos preparatorios de terrorismo" y "por integrar una organización terrorista internacional".
Lee también: Hombre de 80 años gana la lotería y crea imperio de narcotráfico en Inglaterra; es condenado a 16 años de cárcel
Además de capturarlo, las autoridades brasileñas registraron su domicilio y accedieron a sus datos electrónicos previa autorización judicial.
La investigación constató que el sujeto "se encontraba en actos preparatorios para el montaje de un chaleco con explosivos destinado a la comisión de un atentado terrorista suicida en territorio nacional", de acuerdo con la información oficial.
La Policía Federal brasileña informó en la nota que continuará con las indagaciones a fin de esclarecer los hechos y prevenir "la ocurrencia de actos que atenten contra la seguridad pública y el orden social".
Trump dice que habló con Sheinbaum de la frontera, combate al narcotráfico y comercio; "México tiene una líder maravillosa"
mcc
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]