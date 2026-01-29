Sao Paulo. La Policía brasileña detuvo este jueves, con el apoyo del Buró Federal de Investigaciones (FBI), a un presunto integrante del Estado Islámico (EI) que planeaba cometer un atentado suicida en el país con un chaleco de explosivos, informaron a EFE fuentes del caso.

El arresto tuvo lugar en la localidad de Bauru, en el interior del estado de Sao Paulo, según informó la Policía Federal en una nota.

El sospechoso, un hombre no identificado, es investigado por "actos preparatorios de terrorismo" y "por integrar una organización terrorista internacional".

Además de capturarlo, las autoridades brasileñas registraron su domicilio y accedieron a sus datos electrónicos previa autorización judicial.

La investigación constató que el sujeto "se encontraba en actos preparatorios para el montaje de un chaleco con explosivos destinado a la comisión de un atentado terrorista suicida en territorio nacional", de acuerdo con la información oficial.

La Policía Federal brasileña informó en la nota que continuará con las indagaciones a fin de esclarecer los hechos y prevenir "la ocurrencia de actos que atenten contra la seguridad pública y el orden social".

