Más Información

Maestros de la CNTE marchan en la CDMX; sigue aquí el minuto a minuto de la movilización

Maestros de la CNTE marchan en la CDMX; sigue aquí el minuto a minuto de la movilización

Corte define juicios fiscales de Grupo Salinas; minuto a minuto la sesión en el máximo tribunal

Corte define juicios fiscales de Grupo Salinas; minuto a minuto la sesión en el máximo tribunal

Tren Maya arrastra carga de litigios

Tren Maya arrastra carga de litigios

VIDEO Rubén Rocha Moya revela que su candidatura al gobierno de Sinaloa fue impuesta por AMLO cuando encuesta no lo favoreció

VIDEO Rubén Rocha Moya revela que su candidatura al gobierno de Sinaloa fue impuesta por AMLO cuando encuesta no lo favoreció

Líder del Movimiento del Sombrero destapa a Grecia Quiroz para gobernadora de Michoacán en Con los de Casa

Líder del Movimiento del Sombrero destapa a Grecia Quiroz para gobernadora de Michoacán en Con los de Casa

Bet365 y Betano, los casinos que son operados por empresas de Grupo Salinas; aplicaciones y páginas web, caídas

Bet365 y Betano, los casinos que son operados por empresas de Grupo Salinas; aplicaciones y páginas web, caídas

En 2 semanas inicia reconstrucción en estados afectados por lluvias; en casi un mes se limpió todo, señala Sheinbaum

En 2 semanas inicia reconstrucción en estados afectados por lluvias; en casi un mes se limpió todo, señala Sheinbaum

Gutiérrez Luna acusa que Cabeza de Vaca es cuidado por 36 policías con cargo al erario; reporta gasto de casi 2 mdp al mes

Gutiérrez Luna acusa que Cabeza de Vaca es cuidado por 36 policías con cargo al erario; reporta gasto de casi 2 mdp al mes

Azucena Uresti denuncia acoso y espionaje de Noroña tras filtración de datos privados; “es un acumulador de mentiras”, señala

Azucena Uresti denuncia acoso y espionaje de Noroña tras filtración de datos privados; “es un acumulador de mentiras”, señala

Salinas Pliego se reúne con presidente Nayib Bukele; seguridad, tema clave de la reunión

Salinas Pliego se reúne con presidente Nayib Bukele; seguridad, tema clave de la reunión

Hallan sin vida al sacerdote Ernesto Baltazar en Nextlalpan, Edomex; hay dos detenidos por su desaparición

Hallan sin vida al sacerdote Ernesto Baltazar en Nextlalpan, Edomex; hay dos detenidos por su desaparición

Ligan muerte de niña y otras 3 personas a disputa criminal

Ligan muerte de niña y otras 3 personas a disputa criminal

Nueva York. Los abogados de -acusado de asesinar el año pasado en Nueva York a Brian Thompson, director ejecutivo de - indicaron en un documento judicial, publicado este jueves, que impugnaron la validez del Certificado de Cumplimiento (COC) de la Fiscalía y acusan a la Policía de dar información falsa para perjudicar a su cliente.

La defensa del joven, de 27 años, indica que en diciembre de 2024 el Jefe de Detectives del Departamento de (NYPD) afirmó que la madre de Mangione, durante una conversación con la Policía, dijo que el tiroteo "podría ser algo que él podría hacer", cita que fue luego difundida por los medios, pero que esta supuesta declaración de la señora Mangione no existe en ninguna de las pruebas de descubrimiento proporcionadas hasta la fecha.

De hecho, sostienen que "todo el descubrimiento proporcionado hasta ahora indica que ella no hizo tal declaración".

Lee también

Mangione se declaró este año inocente de los cargos estatales y federales por el a Thompson el 4 de diciembre de 2024 en el centro de Nueva York.

Hace unos meses, los abogados de Mangione pidieron que se desestimara la causa federal contra él y que, como mínimo, se impidiera al Gobierno de solicitar la pena de muerte.

Está previsto que Mangione comparezca ante el tribunal del Distrito Sur de Nueva York, que dirime la causa federal contra él, el próximo 5 de diciembre, pocos días después de que arranquen las vistas preliminares del caso presentado contra él por el estado de Nueva York.

Lee también

El acusado también encara otro proceso judicial en , donde fue arrestado.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Madres podrán recibir hasta 24 mil pesos conoce cómo registrarte al nuevo apoyo 2025. Foto: Canva / Secretaria del Bienestar

Madres podrán recibir hasta 24 mil pesos: conoce cómo registrarte al nuevo apoyo 2025

¿Adelantarán las vacaciones por el maratón Guadalupe-Reyes SEP confirma lo que pasará. Foto: Especial / SEP

¿Adelantarán las vacaciones por el maratón Guadalupe-Reyes? SEP confirma lo que pasará

Precio de la visa americana. Foto: iStock

5 ciudades donde se tramita MÁS RÁPIDO la visa americana por primera vez

Jornada laboral en México: mientras se propone 40 horas, Dinamarca disfruta semanas de 33 horas y más vacaciones. Foto: iStock/ coffeekai

Jornada laboral en México: mientras se propone 40 horas, Dinamarca disfruta semanas de 33 horas y más vacaciones

Macy's Thanksgiving Day Parade. Foto: iStock/ALEXIUZ

99° Desfile de Día de Acción de Gracias de Macy’s: Fecha 2025, horario, globos y cómo verlo