Vigilará la Marina el AICM con más de 3 mil cámaras inteligentes

Embajadora de México deja Perú; gobierno peruano ordena su salida tras ruptura diplomática

El huachicol también viaja en tren; se duplica robo en seis años

La réferi que busca empoderar a las mujeres trans

Concierto de Juan Gabriel toca el corazón de 170 mil personas en el Zócalo de la CDMX; así se vivió

Los corridos se reinventan en Tik Tok

El arte de sonar tumbado

Ellas, las tumbadas

Gerardo Murillo, entre el agua y el papel

Otoño en clave fílmica: Sound of Falling (2025)

Detienen por segunda ocasión en Tijuana a exagente del Cisen; está relacionado con el caso Colosio

Canciller De la Fuente participa en Cumbre CELAC-UE en Colombia; se privilegia el diálogo para la paz, dice

Al menos cuatro personas murieron y otras 34 resultaron heridas el domingo en un enfrentamiento con y explosivos en una cárcel del suroeste de , donde en los últimos meses son usuales las reyertas, informó la autoridad penitenciaria.

Las se convirtieron en centros de operación de , que en su intento por controlar este lucrativo negocio han protagonizado enfrentamientos en los que, desde 2021, han muerto cerca de 500 reclusos.

Cerca de las 03H00 (locales) del domingo, vecinos de la ciudad de Machala, en la provincia de El Oro, grabaron desde los exteriores los sonidos de disparos, explosiones y gritos de auxilio que salían desde el interior del centro de reclusión.

El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI) informó el domingo en un comunicado que cuatro personas murieron debido a los , sin precisar si todos eran reclusos.

En la mañana, el servicio había anunciado que 44 personas habían resultado , pero más tarde corrigió la cifra a la baja e informó que el saldo es de 33 internos y un policía heridos.

Equipos de élite de la ingresaron "inmediatamente" al penal, capturaron a siete personas que serán judicializadas y retomaron el control tras el amotinamiento, agregó el SNAI.

A finales de septiembre, otra confrontación armada en esa misma cárcel causó 14 muertes, entre ellas la de un funcionario penitenciario.

Según la autoridad carcelaria, los nuevos enfrentamientos se dieron debido a "una reorganización" de algunos reclusos "en la nueva cárcel de máxima seguridad" construida por el gobierno del presidente en la provincia costera de Santa Elena (suroeste), cuya inauguración se espera para este mes.

En 2024 los tomaron el control de las cárceles del país por orden de Noboa, quien declaró al país en un conflicto armado interno. Sin embargo, en agosto de este año, ocho de ellas, incluida la de Machala, fueron traspasadas a la policía.

La mayor matanza carcelaria en Ecuador se produjo en 2021, cuando más de un centenar de reclusos fueron asesinados en una penitenciaría de (suroeste).

Los presos llegaron a transmitir en vivo y por redes sociales los cruentos enfrentamientos, con e incinerados.

