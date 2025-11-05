Futbolista de 16 años muere por bala perdida en Ecuador, la cuarta víctima mortal este año

Miguel Nazareno, un futbolista de 16 años que jugaba en la cantera del Independiente del Valle, falleció baleado en la ciudad portuaria de Guayaquil, un hecho que el club atribuyó a la creciente ola de violencia criminal que empezó en Ecuador hace casi cinco años.

En una publicación en Instagram, Independiente del Valle expresó “profundo pesar" por el fallecimiento de Nazareno y mencionó que éste se encontraba en su hogar “cuando lamentablemente fue víctima de la inseguridad que afecta a nuestro país ”. Nazareno jugaba de mediocentro y delantero.

“Extendemos nuestras más sinceras condolencias y todo nuestro apoyo a su familia, amigos y compañeros en este difícil momento”, añadió sin ofrecer más detalles del hecho.

Según la policía, las primeras investigaciones señalan que Nazareno fue víctima de una bala perdida.

Nazareno se convirtió en el cuarto futbolista asesinado este año por disparos de bala. En septiembre perecieron Maicol Valencia y Leandro Yépez, ambos de Exapromo Costa, y Jonathan González, de 22 de Junio. Ambos son clubes de torneos de ascenso.

Además, en septiembre, Bryan Angulo, de Liga de Portoviejo de segunda división, recibió un balazo en una pierna pero sobrevivió al ataque.

Nazareno jugaba en la categoría Sub18 de Independiente del Valle, cuyo primer equipo lidera la tabla de posiciones de la liguilla por el título nacional, sacándole 15 puntos de ventaja a Liga de Quito y Barcelona. Varias figuras de la selección ecuatoriano que militan en clubes europeos, como Moisés Caicedo (Chelsea) y Piero Hincapié (Bayer Leverkusen) se formaron en Independiente del Valle.

Desde inicios del 2021 este país sudamericano atraviesa una creciente ola de violencia criminal por parte de bandas que operan en coordinación con cárteles de Colombia y México para el tráfico de narcóticos. Las muertes violentas fueron 8.248 en 2023 —cuando el país registró un récord— y 7.063 en 2024, y en lo que va del año suman 6.797, según estadísticas del Ministerio del Interior.